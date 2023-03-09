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دراسة جديدة تحذر: لا تضعي الملح في الماء المغلي عند سلق المكرونة

سلق-المكرونة
سلق مكرونة
Native
Teads
الخميس، 09-03-2023 09:44 ص

أظهرت دراسة جديدة أن إضافة الملح إلى المكرونة أثناء غليانها يؤدي  إلى  العديد من المشاكل الصحية.

 

غلي المكرونة في الماء  يعتبر الخطوة الأساسية على الرغم من أنك قد لا تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه العملية ، إلا أن بحثًا جديدًا يحذر من استخدام ملح الطعام أثناء هذه الخطوة، ومما يثير القلق أن التفاعل الكيميائي بين الماء الساخن والملح المعالج باليود ومكرونة القمح قد يتسبب في إنتاج منتجات ثانوية "ضارة".

 

غالبًا ما يخلط ملح الطعام مع أملاح مختلفة من عنصر اليود ، وهو عنصر متواضع ولكنه عنصر أساسي موجود في كل مطبخ تقريبًا، ومع ذلك  فقد وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا أن إضافة الملح المعالج باليود إلى مياه المكرونة قد لا يكون أفضل فكرة.

 

يساعد في الوقاية من نقص اليود

في حين أن الملح المعالج باليود يمكن أن يساعد في الوقاية من اضطرابات نقص اليود ، بما في ذلك تضخم الغدة الدرقية وبعض العيوب الخلقية ، لم يتضح كيف يتفاعل هذا التوابل مع مياه الشرب المعالجة بالكلورامين إذا تُركت بعض المطهرات.

 

مع وضع ذلك في الاعتبار ، أوضح فريق البحث أن طهي المكرونة في مثل هذه المياه باستخدام ملح الطعام المعالج باليود يمكن أن ينتج عنه منتجات ثانوية ضارة.

 

في معظم البلدان ، تتم معالجة مياه الشرب بالكلور أو الكلورامين قبل أن تتسرب من المطبخ أو صنابير الحمام، لكن كميات صغيرة من هذه المطهرات يمكن أن ينتهي بها الأمر في الماء المستخدم للطهي.

 

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