دراسة تكشف كارثة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة

الجمعة، 25-06-2021
03:30 م
كشفت دراسة
نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن
أزمة وكارثة
كبيرة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة
والجفاف الذي ستعاني منه البلاد.
وأكدت الدراسة
ضرورة مناقشة استراتيجيات تحقيق الأمن المائى
المصري عام 2050 في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة
، حيث تهدف هذه الدراسة
إلى وضع استراتيجية
لتحقيق الأمن المائي في ظل وجود سد النهضة
الأثيوبى، حيث تستعرض آثاره المحتملة على
متوسط تصرفات النيل الأزرق ومن ثم إمدادات مياه النيل لمصر من خلال سيناريوهات مختلفة
لملء وتشغيل السد.
وتظهر الدراسة
احتمال انخفاض تصرفات النيل الأزرق نتيجة التأثير
التراكمي لحجم الملء الأول وفواقد البخر والتسرب من بحيرة السد، والذي قد يتراوح مقدار
تأثيره على حصة مصر بـ 2 – 3 مليار متر مكعب سنويا في سنوات الجفاف وما حولها، لمدة
قد تصل إلى 17 عاما خلال الـ100 سنة القادمة حسب قواعد التشغيل التي ستتبعها أثيوبيا.