دراسة تكشف أمرًا غريبًا: نشر صور الطعام على مواقع التواصل يزيد محيط الخصر

الإثنين، 04-10-2021
07:30 م
أكدت دراسة
حديثة أن الأشخاص الذين يشاركون صور طعامهم على موقع التواصل الاجتماعي، يسبب زيادة
محيط الخصر بشكل ملحوظ لهؤلاء الأشخاص.
ووجدت الدراسة، المنشورة في مجلة «Appetite»،
أن التقاط صور الطعام
يغير طريقة تقبل الدماغ للطعام، ويزيد من الإحساس بالرغبة والحاجة
للحصول على مزيد من السعرات الحرارية، التي تؤثر على حجم الخصر.
وجاء في الدراسة: «التقاط صور للأطباق ربما يجعل الدماغ يركز
أكثر على رائحة ومذاق الطعام
ويجعل الشخص يستمتع بشكل أكبر به.. هذا شيء جيد، ولكنه
ضار في الوقت نفسه فيما يتعلق بزيادة
أوزان الأشخاص وخاصة محيط خصرهم».
وقسم الباحثون من جامعة جورجيا الأمريكية 145 طالبًا إلى
مجموعتين، مع إعطاء الجميع أطباق من مقرمشات الجبن وطُلب من إحدى المجموعتين التقاط
صور للأطباق أولاً قبل تناولها ومشاركتها على «إنستجرام».
وبعد الانتهاء من تناولها، طُلب من المتطوعين تقييم مدى إعجابهم
بالمقرمشات وما إذا كانوا يريدون المزيد. ولاجظ الباحثون أن من قاموا بتصوير الأطباق
ورفعها على المنصة، كانوا أكثر استمتاعًا بالمقرمشات، وطلب معظم ضعف الكمية التي تناولوها.