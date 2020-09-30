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دراسة: المصابون بمرض عقلي أكثر عرضة للوفاة بكوفيد-19

Study-Adults-with-mental-illness-up-to-twice-as-likely-to-die-from-COVID-19
الدراسة تحذر من ازدياد مخاطر إصابة المرضى العقليين
 
الأربعاء، 30-09-2020 07:11 م فتحي مجدي

كشفت دراسة، أن كبار السن الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية هم أكثر عرضة للوفاة جراء كوفيد – 19 الحاد بمقدار الضعف مقارنة بغيرهم ممن لا يعانون من أمراض.

أظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها (JAMA Network Open) - مجلة طبية شهرية تنشرها الجمعية الطبية الأمريكية – الأربعاء أن 36 في المائة من مرضى كوفيد -19 الذين تم تشخيصهم سابقًا باضطراب نفسي في المستشفى ماتوا في غضون أسبوعين، بينما توفي 45 في المائة في غضون أربعة أسابيع.

وتوفي 15 في المائة ممن لم يتم تشخيصهم بأمراض نفسية سابقة في غضون أسبوعين من دخول المستشفى و 32 في المائة ماتوا في غضون أربعة أسابيع.

قال الدكتور لومينج لي، المؤلف المشارك في الدراسة لوكالة "يوبي بي آي": "إن الحصول على تشخيص نفسي سابق قد يعرض لنتيجة أسوأ عند دخول المستشفى بسبب كوفيد – 19".

أضاف الأستاذ المساعد بمستشفى ييل نيو هافن للطب النفسي: "يجب على أولئك الذين لديهم تاريخ من التشخيصات النفسية أن يحاولوا تقليل التعرض للمصابين بـ كوفيد – 19 حتى لا يصابوا (بالمرض)".

وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، يعاني واحد من كل خمسة أمريكيين بالغين من مرض عقلي. 

وعلى الرغم من أن لي وزملاءه لم يقيّموا خطر الوفاة بسبب كوفيد -19 بناءً على اضطرابات نفسية معينة، فقد ارتبط العديد منها - وعلى الأخص الاكتئاب والقلق - بزيادة الالتهاب في أجزاء معينة من الدماغ.

يعد الالتهاب متعدد الأجهزة أيضًا أحد المضاعفات الصحية الرئيسية العديدة المرتبطة بـ كوفيد – 19 19. 

وفي حين أنه "من المحتمل" أن يفسر الالتهاب الصلة بين المرض العقلي والوفاة من فيروس كورونا الجديد، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك، على حد قول لي.

من أجل أبحاثهم، قام لي وزملاؤه بتحليل بيانات 1،685 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 47 و 83 عامًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الفيروس. 

من بين هؤلاء المرضى، كان 28 في المائة لديهم تشخيص نفسي سابق، وتوفي 19 في المائة في النهاية بسبب كوفيد – 19.

قال الباحثون إن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب نفسي يميلون إلى أن يكونوا أكبر سنًا، من الإناث، من البيض وغير المنحدرين من أصل إسباني.

وأضاف الباحثون إنهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية أساسية - بما في ذلك السرطان الخبيث وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وفشل القلب الاحتقاني والسكري وأمراض الكلى وأمراض الكبد واحتشاء عضلة القلب وفيروس نقص المناعة البشرية.

وقال لي: "يجب على الأفراد المصابين بـ كوفيد – 19 والمعالجين بالمستشفى التأكد من إخبار مقدمي الخدمة بالتاريخ السابق للتشخيص النفسي وذكره كعامل خطر لتحقيق نتائج أكثر خطورة".

 

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أنباء عن وفاة يوسف القرضاوي

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