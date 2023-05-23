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دخل الزوج غرفة النوم.. ففجع من هول المنظر (الزوجة والعشيق)

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ارشيفية
الثلاثاء، 23-05-2023 11:57 ص

قصة غريبة شهدتها منطقة الهانوفيل في الإسكندرية، حيث فوجئ الأهالي بشخص يقفز من الطابق الثالث في أحد العقارات ويسقط على الأرض فجأة، وبالتزامن معه ظهرت سيدة تهرب مسرعة من مدخل العقار.

تجمع الأهالي حول الشخص، إلا أن صوت السائق الذي يقطن في ذات العقار قطع السكون، فقط إرتفعت أصواته بالألفاظ والشتائم باحثا عن ذلك الرجل الذي قفز من شرفة منزله في الطابق الثالث، وقام الأهالي بتهدئته وطلب الشرطة والإسعاف.

 

سرعان ما أنكشفت الأمور وأتضحت للجميع، فالشخص المتواجد على الأرض يعاني من إصابات كان بصحبة زوجة السائق الذي خرج باحثا عن زوجته وعشيقها، وما أن وصل الزوج حتى قفز الشخص من شرفة الشقة إلى الشارع.

 

باشرت النيابة العامة في الإسكندرية، التحقيقات في واقعة سقوط فرد أمن من الطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار الزوجة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغ بسقوط شخص من الطابق الثالث بأحد عقارات منطقة الهانوفيل، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الإسكندرية إلى موقع البلاغ.

بالإنتقال والفحص، تبين العثور على شاب ثلاثيني، مصاب بكسر في الحوض وكسور متفرقة في الجسد، وسائق أربيعيني يتهمه بالقفز من شرفة منزله عقب ضبطه برفقة زوجته داخل غرفة النوم.

 

وبسؤال السائق قرر أنه حينما عاد إلى منزله إستمع إلى أصوات غريبة داخل غرفة النوم، وما أن دلف لإستطلاع الأمر حتى شاهد زوجته برفقتها شخص - المصاب - وفجأة قفز المتهم من شرفة الطابق الثالث إلى الشارع وفرت زوجته 36 سنة ربة منزل هاربة من المنزل ولم يعثر عليها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، أن المذكور المصاب يعمل فرد أمن بالغ من العمر 47 سنة، كان بصحبة سيدة داخل منزلها في أحد عقارات منطقة الهانوفيل، وفجأة وصل زوج السيدة وشاهدهم سويا في غرفة النوم فقام المذكور بالقفز من شرفة الغرفة إلى الشارع وفرت الزوجة هاربة من بطش زوجها.

 

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى إستكمال الإجراءات القانونية، ونقل المصاب إلى مستشفى العامرية مع تعيين الحراسة اللازمة عليه، وباشرت النيابة التحقيقات حيث طلبت الإستعلام عن حالة المصاب الصحية لإستجوابه.

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