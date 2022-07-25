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دخلت عليها وفعلت أمرًا صادمًا بجثمان شقيقتها.. جريمة في غرفة ثلاجة الموتى

2018_7_3_3_9_50_311
ارشيفية جثة
Native
Teads
الإثنين، 25-07-2022 10:39 ص


فوجئت سيدة تعمل في تغسيل وتكفين الموتى أثناء قيامها بتغسيل جثمان سيدة مودع في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بأن شقيقة المتوفاة تحاول أخذ بصمة شقيقةها على 6 عقود بيع ابتدائية خالية فأبلغت إدارة المستشفى وجرى ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة تأمين المستشفى، يفيد بضبط "ش.ع.ال" 59 عامًا موظفة بمدرسة ثانوية للبنين، عقب محاولتها أخذ بصمة شقيقةها المتوفاة والمتواجدة داخل ثلاجة حفظ الموتى "أع.ا" 41 عامًا، ربة منزل، وذلك على 6 عقود بيع ابتدائية خالية من البيانات.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "فادية.ع.م" 56 عامًا مغسلة موتى، بتغسيل جثمان متوفاة ومودعة بثلاجة الموتى بمستشفى الجامعة، لاحظت أن شقيقة المتوفاة حاولت أخذ بصمةها على 6 عقود بيع.

وبسؤال شقيقة المتوفاة أقرت بارتكاب الواقعة، وعللت المتهمة ذلك بتوصية المتوفاة لها بالتبرع بميراثها لعمل الخير.

جرى التحفظ على العقود خالية من البصمات وحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
 

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