الأربعاء 17 نوفمبر 2021
توقيت مصر 20:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميدو يكشف سر تخصيص حراسات خاصة لـ صلاح في مبارايات المنتخب

عائشة خيرت الشاطر تفجر مفاجآت صادمة في اعترافاتها أمام النيابة

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط رجل أعمال محكوم عليه بـ 1000 سنة سجن

روان بن حسين تصدم الجميع بفيديو مباشر أثناء عملية تصغير مؤخرتها

شاهد.. فتاة تفجر صدمة: حملت في «جن» بعد أن عاشرني دجال

إساءة مغرضة للمملكة.. البحرين تصدر بيانًا عاجلًا للدفاع عن السعودية

بشار الأسد يُطيح بالمفتي ويلغي منصبه بسبب آية قرآنية

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

مقتل 5 ضباط بارزين بالحرس الثوري الإيراني بطريقة غريبة

إعارة كهربا وطاهر واكرم توفيق.. شوبير يفجر مفاجأة في الأهلي

ADS
 

دجال يعاشر سيدة 9 أشهر في الحرام: كنت عايز أجرب معاها اللى كل الناس هتموت عليها

987654312345678-645x400
السيدة
Native
Teads
الأربعاء، 17-11-2021 09:22 ص


روت سيدة تفاصيل صادمة عن قوعها ضحية “دجال” أوهمها أنها تعاني من مَسّ الجنّ، هو السبب في عدم إنجابها من طليقها وطلب منها ممارسات خاصة.
وبحسب “القاهرة 24″؛ ادعى الجال أن لديه القدرة على إخراج الجن بعد معاشرةها جنسيًا، فأجابته بالرفض؛ فظل يتصل عليها أكثر من مرة لإقناعها، لكن دون جدوى، وهو ما دفعه للإذعان لها والتقدم لزواجها ، لافته إلى أنه كان يٌعطيها زٌجاجة ماء يجعلها تتناولها ، وكان بها مس جني ليستطيع السيطرة عليها .
وأشارت إلى أنها تزوجت منه في 2019 لحرصها على إنجاب ولد، إلا أنه أخبرها بأن رغبته في الزواج منها هو “كنت عاوز أعرف الحاجة اللي كل الناس هتموت عليها دي، وكنت عاوز أجربها”.
وأضافت الضحية: أنها نجحت في الحمل بإجراء جراحة لإزالة أكياس عن الرحم، وإجراء عملية حقن مجهري، وبالفعل نجحت العملية، وتمكنت من الحمل، ثم تشاجرت معه وتركت منزله.
وأكدت الضحية أن الدجال طلقها غيابيًا دون إعلامها، وتردد عليها منذ تلك الفترة، وعاشرها معاشرة الأزواج لمدة 9 أشهر، حتى علمت أنه طلقها، واتهمها هو وزوجته الأولى التي كشفت لها ورقة الطلاق الغيابي بأن الطفل ليس من صلبه .
 

إقرأ ايضا

images

عائشة خيرت الشاطر تفجر مفاجآت صادمة في اعترافاتها أمام النيابة

20032864361599482958

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط رجل أعمال محكوم عليه بـ 1000 سنة سجن

0076190-343-rinnoo-5c24ab834b7f42b3a457478e04038973

روان بن حسين تصدم الجميع بفيديو مباشر أثناء عملية تصغير مؤخرتها

أخبار متعلقة

Q8cGe-71aj5su07ot6zgdfp0pm7ckubohje556tywsesmkvrn

فتاة أطفيح تطالب بإعدام والده: أنجبت منه طفلة ومش عارفة هي بنتي ولا اختي؟

8975784b4f133ad154b0f7125f73e710_M

تفاصيل صادمة.. أم تتاجر بجسد ابنتها مقابل 100 جنيه في اليوم