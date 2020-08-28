دب قطبي يقتل رجلاً في موقع معسكر نرويجي

الجمعة، 28-08-2020
04:44 م
فتحي مجدي
قتل دب قطبي
، رجلاً في أرخبيل سفالبارد النرويج
ي في القطب الشمالي، في سادس هجوم مميت تشهده المنطقة منذ ما يقرب من 50 عامًا.
وقال مسؤولون محليون، الجمعة، إن الهولندي يوهان جاكوبوس كوتي قُتل أثناء الليل في منطقة تخييم بالقرب من بلدة لونجييربين، التي تبعد 1300 كيلومتر (800 ميل) عن القطب الشمالي.
وقال مكتب الحاكم المحلي في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 38 عامًا أصيب بجروح خطيرة خلال الهجوم وتوفي بعد فترة وجيزة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأطلق أشخاص آخرون في مكان الحادث طلقات نارية على الدب، وتم العثور عليه لاحقًا ميتًا في ساحة انتظار السيارات بالمطار المحلي.
وفي سفالبارد، المعروفة أيضًا باسم سبيتسبيرج، يُنصح الناس بحمل سلاح عندما يكونون خارج المناطق الحضرية.
وفقًا لإحصاء في عام 2015، فإن الأرخبيل هو موطن لحوالي 1000 دب قطبي
، وهي من الأنواع المحمية منذ عام 1973.
وحتى الآن، تم تسجيل خمس هجمات مميتة على الناس منذ عام 1971.
كان آخرها في عام 2011 عندما هاجم دب مجموعة من 14 شخصًا كانوا يخيمون كجزء من رحلة مدرسية بريطانية. وقُتل طالب بريطاني يبلغ من العمر 17 عامًا وأصيب أربعة آخرون في الهجوم قبل نفوق الدب.
وفقًا للخبراء، قلل تقلص الغطاء الجليدي من مناطق الصيد المفضلة للدببة القطبية، حيث تأكل الفقمة، مما دفعها إلى الاقتراب من المناطق المأهولة بالسكان في بحثها عن الطعام.