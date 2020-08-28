الجمعة 28 أغسطس 2020
توقيت مصر 18:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اغتصاب فتاة على يد 30 رجلًا

فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا

"الداخلية" تعاقب 3 آلاف سائق بسبب الكمامة

بعد 37 عامًا في السجن.. المحكمة تبرئ متهمًا بالقتل والاغتصاب

اختفاء شقيقة زعيم كوريا الشمالية في ظروف غامضة

"كلوب" يزف بشرى سارة لجمهور ليفربول

مستشارة ألمانيا: الحياة لن تعود لطبيعتها وكورونا سيتفاقم

الـ"كاف" يحدد موعد نصف نهائي أبطال إفريقيا

كيف تنقص وزنك وتتغلب على الإدمان أثناء النوم؟ دراسة مثيرة تجيب

إعلامي عن غرامة انتخابات الشيوخ : الناس اللى على باب الله هتدفع إزاى

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

دب قطبي يقتل رجلاً في موقع معسكر نرويجي

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 28-08-2020 04:44 م فتحي مجدي
قتل دب قطبي، رجلاً في أرخبيل سفالبارد النرويجي في القطب الشمالي، في سادس هجوم مميت تشهده المنطقة منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وقال مسؤولون محليون، الجمعة، إن الهولندي يوهان جاكوبوس كوتي قُتل أثناء الليل في منطقة تخييم بالقرب من بلدة لونجييربين، التي تبعد 1300 كيلومتر (800 ميل) عن القطب الشمالي.   

وقال مكتب الحاكم المحلي في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 38 عامًا أصيب بجروح خطيرة خلال الهجوم وتوفي بعد فترة وجيزة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأطلق أشخاص آخرون في مكان الحادث طلقات نارية على الدب، وتم العثور عليه لاحقًا ميتًا في ساحة انتظار السيارات بالمطار المحلي. 

وفي سفالبارد، المعروفة أيضًا باسم سبيتسبيرج، يُنصح الناس بحمل سلاح عندما يكونون خارج المناطق الحضرية.

وفقًا لإحصاء في عام 2015، فإن الأرخبيل هو موطن لحوالي 1000 دب قطبي، وهي من الأنواع المحمية منذ عام 1973. 

وحتى الآن، تم تسجيل خمس هجمات مميتة على الناس منذ عام 1971. 

كان آخرها في عام 2011 عندما هاجم دب مجموعة من 14 شخصًا كانوا يخيمون كجزء من رحلة مدرسية بريطانية. وقُتل طالب بريطاني يبلغ من العمر 17 عامًا وأصيب أربعة آخرون في الهجوم قبل نفوق الدب.

وفقًا للخبراء، قلل تقلص الغطاء الجليدي من مناطق الصيد المفضلة للدببة القطبية، حيث تأكل الفقمة، مما دفعها إلى الاقتراب من المناطق المأهولة بالسكان في بحثها عن الطعام.
 

إقرأ ايضا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: هذا هو السبب وراء عودة الجمعة

فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا

فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا

شقيقة زعيم كوريا الشمالية

اختفاء شقيقة زعيم كوريا الشمالية في ظروف غامضة

 

أخبار متعلقة

الزوج القاتل وزوجته الضحية

"سائل منوي"..قاتل زوجته: شاهدت خيانتها على ملابسها