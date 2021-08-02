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دبي.. يتخلص من صديقته أثناء الاستحمام معها في حمام غرفتها والسبب صادم

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دبي.. يتخلص من صديقته أثناء الاستحمام معها في حمام غرفتها والسبب صادم

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Native
الإثنين، 02-08-2021 12:48 م

قررت محكمة الاستئناف في إمارة دبي، السجن المؤبد لرجل أجنبي وإبعاده عن البلاد، بعد إدانته بقتل صديقةه وإغراقها في حوض الاستحمام، بزعم أنه كان يعالجها من المس بالجن.
وفي التفاصيل، ارتبط الجاني بعلاقة غرامية بالمجني عليها لفترة طويلة، حيث أنه كان يغار عليها ويلاحقها،  ما تسبّب في خلافات متكررة بينهما، ومحاولتها الانفصال عنه، لكنه كان يتمسك بها ويطاردها، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم”.
وتبين أن الجاني تعاطى المخدرات يوم ارتكابه الجريمة ثم اعتدى على صديقةه بالضرب المبرح، حيث تسبب لها بإصابات عدة في مناطق مختلفة من جسدها، ثم اقتادها إلى الحمام وثبت رأسها تحت صنبور الاستحمام وثبته أسفل المياه حتى لفظت أنفاسها، ثم تركها على هذا الوضع نحو خمس ساعات وسحبها بعد ذلك.
واعترف الجاني في التحقيقات، أنه فعل لها الرقية الشرعية يوم الواقعة، ثم لكمها في بطنها وسحب شعرها وثبّت يدها، ثم ذهب معها للاستحمام، وغادر حوض الاستحمام وتركها بمفردها، وحين عاد إليها بعد دقائق وجدها في وضعية السجود، وأثناء ذلك تشنجت يدها اليسرى، فحاول إخراجها وإجراء التنفس الاصطناعي لها لكن دون جدوى.
وزعم الجاني أن الإصابات حدثت أثناء محاولته تثبيتها لضرب الجن، وحين كان يحاول سحبها من شعرها، فيما أوضح تقرير الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها حدثت بصورة جنائية بإغراقها داخل حوض حمام غرفتها، وجميع الإصابات تتنافى مع ادعاء المتهم بأنه كان يحاول إنقاذها من الغرق.
 

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