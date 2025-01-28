"داليا مصطفى مع عمرو الليثي" تتصدر الترند بعد سؤال طلاقها من شريف سلامة

تصدرت الفنانة داليا مصطفى الترند على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد رفضها التعليق بشكل مباشر على ما يتردد حول انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

عند سؤال الليثي عن سبب انفصالها، التزمت داليا مصطفى الصمت، مكتفية بالإشارة إلى أنها بصدد اتخاذ "قرار صعب" قريباً، دون تأكيد أو نفي خبر الانفصال. وأوضحت أن تجربة الطلاق وتأثيرها على الأبناء هي ما يشغل بالها أكثر من أي شيء آخر.

وأضافت أن والديها عاشا قصة زواج ناجحة، وأنها لا تعرف بشكل شخصي كيف يمكن أن يؤثر الانفصال على الأبناء، لكنها أشارت إلى أن الأطفال في سن الـ14 يتأثرون بشدة بمثل هذا القرار.

داليا مصطفى وشريف سلامة

أكدت الفنانة أن معظم الزوجات المصريات عند التفكير في الانفصال يُقدمن مصلحة أبنائهن على سعادتهن الشخصية، مشيرة إلى أن الأولاد هم محور حياتها، وأنها تسعى دائماً لأن يكونوا قريبين من الله وألا يكذبوا أبداً.

وتحدثت داليا عن ابنها سليم الذي وصفت غيرته الشديدة عليها وعلى شقيقته، مشيرة إلى أن أطفالها ورثوا عنها حب الفن، وربما يقررون دخول هذا المجال مستقبلاً.

خلال اللقاء، استعرضت داليا مصطفى بعض المحطات من حياتها الشخصية والمهنية، كاشفةً عن أمنيتها في أن تصبح مهندسة قبل أن تلتحق بمعهد الفنون المسرحية. ومن أبرز أعمالها المسرحية كانت مسرحية "دستور يا أسيادنا"، ومنها انطلقت نحو التلفزيون وشاركت في مسلسلات مميزة مثل "العصيان" و"أولاد الأكابر".

تطرقت داليا إلى طفولتها، واصفة إياها بالشقية، وكشفت أنها عملت خلال مرحلة الثانوية العامة كبائعة تحف في بازارات بشارع الهرم، كما عملت مندوبة إعلانات، ما أضاف لها خبرات حياتية متنوعة قبل دخولها عالم الفن.