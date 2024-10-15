داليا تطلب الخلع: ما يفعله معي أثناء العلاقة صادم!





داليا فتاة عشرينية لم تكمل بعد عامها الثالث والعشرين، تزوجت قبل عامين فقط، من شاب يكبرها بشهور بسيطة إلا أنها وبسبب أفعال زوجها التي وصفتها بالخادشة للحياء والمخلة تقدمت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة بدعوى خلع للتخلص منه.

زوجة تطلب الخلع من زوجها

سردت داليا قصتها مع زوجها قائلة «إنها تزوجت قبل عامين حين كان عمرها 20 عاما، من شاب يكبرها بشهور قليلة، حيث كان والدها يعمل مع والده في الخارج، وحين عاد والدها في إجازة كان عمرها حينها 18 عاما، أخبرها بطلب إبن صديقه الزواج منها، وجلست مع الشاب وتم خطبتهما على أن يتم الزواج بعد إنتهاء الشاب من الامتحانات».

تابعت داليا في قصتها مع زوجها «وفعلا أول ما خلص امتحانات جه وكنا بنجهز في الفترة دي شقتنا والعفش والحاجات دي، وطول فترة الخطوبة مكنش في أي مشاكل ولا كان واضح أنه مش محترم، وكان طبيعي ومحترم جدا معايا، ومن ليلة الدخلة بدأت مشكلتي معاه».

أضافت داليا قائلة «يوم الدخلة محمود جوزي حاول يمارس حاجات حرام وأنا من الكسوف مكنتش عارفة أرد أو أمنعه، ده بالإضافة للألفاظ والحاجات اللي كان بيعملها لما روحنا البيت، وكنت مستغربة لأني أول مرة أشوفه كدة، وكنت بقول معلش ما أنا زوجته وفي الحلال وممكن يكون ده طبيعي يعني بين الأزواج، لأن بحكم سني مكنتش فاهمة حاجة».

وأكملت داليا قائلة «بعد حوالي سنة من الجواز وطبعا طول السنة دي كان كل مرة بيحصل فيها علاقة زوجية كنت بسمع أبشع الألفاظ وكمان الحركات كانت مخلة جدا، وكنت بستحمل لأنه في الطبيعي مش كدة، لكن بعد السنة دي محمود طلب مني أننا نتفرج على أفلام خارجة وده في الأوقات اللي فيها ظروف ومينفعش نمارس العلاقة، ورفضت وقولت له أنا مش هتفرج على حاجة، وفضل شهر مصمم على ده».

واختتمت داليا في حديثها «بعد الشهر ده كان رجع لعقله تقريبا ومبقاش يطلب ده لكن كنت بسمعه كتير وهو في الأوضة ومشغل اللاب وبيتفرج على الأفلام دي، لحد ما طلب مني أنه يمارس ميول مش طبيعية معايا وقولت له ليه يعني ما أحنا بنقيم العلاقة الزوجية، وساعتها أتخانقت معاه وجبت له القديم والجديد وقولت له هعرف أهلك راح ساب البيت، وأهلي وأهله حاولوا يصلحوا بيني وبينه بس أنا كنت خلاص عايزة أطلق، وفي النهاية هو رفض روحت رفعت عليه قضية خلع».