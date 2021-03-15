دافيء نهارًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

الإثنين، 15-03-2021
10:01 م
الطيب حسين
يسود يوم غد الثلاثاء طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد
الجوية.
كما من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.
فيما يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء.
وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
الاسكندرية 19 13
وادى النطرون 23 13
طنطا 23 13
شبين الكوم 24 14
دمنهور 23 14
بلطيم 20 14
مطروح 18 13
السلوم 19 10
سيوة 20 10
بورسعيد 20 14
دمياط 20 14
الزقازيق 24 14
المنصورة 24 14
الإسماعيلية 24 14
السويس 24 14
العريش 21 11
رفح 20 12
رأس سدر 24 14
نخل 24 09
نويبع 27 18
طابا 24 15
كاترين 24 11
الطور 26 15
شرم الشيخ 28 17
الغردقة 28 16
مرسى علم 28 15
الفيوم 26 12
بنى سويف 26 12
المنيا 26 12
أسيوط 28 12
سوهاج 29 14
قنا 33 13
الأقصر 34 14
أسوان 35 15
ادفو 35 15
أبوسمبل 34 14
الوادى الجديد 32 14
شلاتين 29 16
أبورماد 30 16
حلايب 27 15
رأس حدربة 27 15