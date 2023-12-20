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داعية يرد على رجل خانته زوجته وجعلته يعطي بيده كل ما يملك لهذا العشيق!

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الداعية محمد أبوبكر
الأربعاء، 20-12-2023 02:12 م

 

 

قال الدكتور محمد أبو بكر، الداعية بوزارة الأوقاف، إن المؤمن كيسٌ فطن، يعني المومن مش كيس قطن، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، كما أنه لا يأمن للحية، ولا الثعبان ينام في حضنه، والأصل فيك أيها السائل أنك رجلٌ صادق، والأصل في كل المسلمين أنهم صادقين، والعهدة عليك فيما تقول، لكنني لا أقدر أن أحكم إلا بناءً على ما سمعته منك، وأنت من ستحاسب أمام الله على كلامك هذا.

 

وجاء هذا في سياق الرد على سؤال نصه أن: زوجتي خانتني رغم إنني لم أقصر معها هي أو أولادي، وأخذت كل ما تركته في البيت، وقبل أن تترك البيت طلبت مني أن أقوم ببيع البيت، وأعطي هذا المال لرجل تعرفه؛ ففعلت ذلك؛ وفي النهاية تركت البيت وأخذت كل شيء وتزوجت من رجل آخر كانت على علاقة به.

 

وتابع: وهو نفس الرجل الذي أعطيته المال، وعندما طالبت أن اتصالح معها، فلم ترضى فطالبت بحقي منها؛ فتصدر لي هذا الرجل وطلب مني أن أطلقها مقابل أن آخذ حقي، وعندما طلقتها وذهبت له لأطالب بحقي رفع علي سلاحًا، وأنا لا أعرف ماذا علي أن أفعل لأسترد حقي.

 

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