داعية: هذه هي الحقيقة التي يؤمن بها الجميع

الخميس، 01-10-2020
01:59 م
إيمان هاني
أكد الشيخ رمضان عبد المعز
، أن هناك حقيقة لا أحد يستطيع
أن ينكرها وهي الموت، مستشهدا بحديث جبريل -عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال:
"يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي
به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس".
وأضاف عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"،
والمذاع علي فضائية "دي إم سي
"، قائلا :" الملحد الذي يكفر بوجود
ربنا متفق علي أن الموت واجب، وأن كل شئ سيموت الملائكة والبشر حتي ملك الموت نفسه
سيموت، أي مهما طال عمرك في هذه الحياة فإن الموت نهاية كل حي ومصيره".
وتابع:" الموت كأس وكل الناس شاربه، وعلينا أن نعمل
الصالح و نرتب لذلك اليوم لأنه يحدث في أى وقت".