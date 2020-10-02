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داعية: هذا الرجل حرمت عليه الجنة

رمضان عبد الرازق
الداعية رمضان عبد الرازق
 
الجمعة، 02-10-2020 10:46 م إيمان هاني
أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أن من يدخل في علاقة مع إمرأة متزوجة، حتى يطلقها من زوجها ويتزوجها حرمت عليه الجنة، معقبا :"من الكبائر".
 واستشهد عبدالرازق، خلال تقديمه مع الشيخ خالد الجندي حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "دي إم سي"، بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ، برأت منه ذمة الله وحرام عليه رائحة الجنة".
 وتابع:" من يشغل امرأة عن زوجها سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو غيره، ليطلقها حتى لو سيتزوجها، فهذا الفعل كارثة وكبيرة من الكبائر، ولن يدخل الجنة بسبب فعلته ".


 

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