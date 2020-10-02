داعية: هذا الرجل حرمت عليه الجنة

الجمعة، 02-10-2020
10:46 م
إيمان هاني
أكد
الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أن من يدخل في علاقة مع إمرأة متزوجة، حتى
يطلقها من زوجها ويتزوجها حرمت عليه الجنة، معقبا :"من الكبائر".
واستشهد عبدالرازق، خلال تقديمه مع الشيخ خالد الجندي
حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "دي إم سي
"، بقول النبي
محمد صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا
عَلَى سَيِّدِهِ، برأت منه ذمة الله وحرام عليه رائحة الجنة".
وتابع:" من يشغل امرأة عن زوجها سواء على مواقع
التواصل الاجتماعى أو غيره، ليطلقها حتى لو سيتزوجها، فهذا الفعل كارثة وكبيرة من الكبائر،
ولن يدخل الجنة بسبب فعلته ".