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داعية سعودي يثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن زوجته

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الموسى
 
السبت، 17-04-2021 07:36 م المصريون

أثار الداعية السعودي عبدالعزيز الموسى، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تغريدة مفاجئة عن زوجةه وما تفعله معه في رمضان من تلبية متطلبات المنزل والعمل.
وتصدر الداعية الترند، بعد تغريدته التي نشرها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، والتي قال فيها :" زوجةي حفظها الله، تقوم كل يوم بتجهيز إفطار رمضان، ثم تقوم بتنظيف البيت وغسل الصحون، ثم تذهب للدوام ٨ ساعات، ثم تعود للبيت قبل الفجر لتجهز السحور".
وأضاف “الموسى” مكملًا حديثه عن زوجةه: “ثم تنام بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، ثم يبدأ البرنامج اليومي. من أين جاؤا بأن الرجال أقوى من النساء؟ أنا شخصيًا لا أستطيع فعل هذا”.
وحازت التغريدة على آلاف المعجبين، ومئات التعليقات والاقتباس بين متابعيه، فيما طالبه البعض بضرورة مساعدتها أو جلب عاملة لها.
 

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