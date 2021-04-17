داعية سعودي يثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن زوجته

السبت، 17-04-2021
07:36 م
المصريون
أثار الداعية السعودي عبدالعزيز الموسى، الجدل
بين رواد
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تغريدة مفاجئة عن زوجة
ه وما تفعله معه في رمضان
من تلبية متطلبات المنزل والعمل.
وتصدر الداعية الترند، بعد تغريدته التي نشرها على موقع
التغريدات القصيرة "تويتر"، والتي قال فيها :" زوجة
ي حفظها الله، تقوم
كل يوم بتجهيز إفطار رمضان
، ثم تقوم بتنظيف البيت وغسل الصحون، ثم تذهب للدوام ٨ ساعات،
ثم تعود للبيت قبل الفجر لتجهز السحور".
وأضاف “الموسى” مكملًا حديثه عن زوجة
ه: “ثم تنام بعد صلاة
الفجر حتى صلاة الظهر، ثم يبدأ البرنامج اليومي. من أين جاؤا بأن الرجال أقوى من النساء؟
أنا شخصيًا لا أستطيع فعل هذا”.
وحازت التغريدة على آلاف المعجبين، ومئات التعليقات والاقتباس بين متابعيه، فيما طالبه البعض بضرورة مساعدتها أو جلب عاملة لها.