داعية سعودي شهير: المرأة للاستمتاع فقط وابنتي أولهن

الإثنين، 02-11-2020
04:57 م
محمد فضل - متابعات
أثار الداعية السعودي علي المالكي، الجدل
بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو انتشر على "تويتر"، يتحدث فيه عن دور الزوجة في بيست زوجها، رافضًا أن يستغلها الزوج للعمل كخادمة لأمه وأبيه أو شقيقه، مشيرًا إلى أن الزوجة للاستمتاع فقط.
وقال "المالكي"، في المقطع: "سأشترط على من يتزوج ابنتي أن يأتي لها بخادمة، ولا تخدمه ابنتي نهائيًا.. يا سيدي هذا جزء من حقوق المرأة يجب أن تعرفه".
وأضاف: "بعض الرجال إذا تزوج البنت، يجعلها تخدم والدته ووالده في الطابق الأرضي وشقيقه القادم من انتداب بأحد المدن، وتطبخ وتنفخ، ويهلك صحتها بأن يأتي لها كل يومين بذبيحة ويُجبرها على طبخها".
وشدد الداعية السعودي، على أن الزوجة لا يجب عليها أن تخدم زوجها إلا بحدود، موضحًا أن المرأة أُخذت بهدف الاستمتاع، أما أن تقلبها خادمة هذا غير صحيح.
وأثارت تصريحات الداعية الجدل
بين الرجال والنساء على السوشيال ميديا، ما بين مؤيد له ومنتقد لتصريحاته.