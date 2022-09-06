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داعية سعودي شهير: الفخذ ليس عورة.. والستر للمرأة يختلف عن العورة

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الشيخ أحمد الغامدي
Native
Teads
الثلاثاء، 06-09-2022 09:28 ص


قال الباحث الشرعي السعودي أحمد الغامدي أن حديث الفخذ عورة ليس صحيح. مشيرا إلى أن الفخذ ليس عَورة.

وأوضح، خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية" عَورة الرجل والمرأة متعلقة بُعرف المجتمع، وواجب الستر لدى المرأة يختلف عن العَورة، هناك شيء للمرأة يسمى الستر ولا يعني أنه عورة.

وأشار إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ركب الدابة وانحسر الإزار عن فخذه ولم يغطيه، ولم يثبت أن الرسول قال إن فخذ الرجل عورة.
واعتبر الداعية السعودي، أن حديث "إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ" ينطبق على الرجل والمرأة .

وأشار إلى إن الحديث فهم خطأ، وأن الأحاديث خرجت مخرج الغالب، والغالب أن الرجل هو من يطلب زوجته لأنها تستحي من هذا الأمر.
وتابع: لذلك إذا طلبت المرأة من الرجل الفراش ورفض تلعنه الملائكة.
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