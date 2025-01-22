الأربعاء 22 يناير 2025
توقيت مصر 20:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء

شاهد.. شاب يعثر على "جعبة السنوار" في موقع استشهاده

500 مليار دولار.. ترامب يعلن شرطًا كي تكون السعودية وجهته الخارجية الأولى؟

أخوها وعمها.. الشرطة تحرر فتاة مقيدة بالسلاسل ومحبوسة داخل منزل منذ 6 سنوات لسبب صادم

مفاجاة صادمة في جريمة الأقصر التي هزت مصر

"داعية دينية".. آلاء عبدالعزيز تصدم الجميع وتخلع الحجاب وملابسها وتبكي: أنا مريضة

تغريم فنانة شهيرة ومنعها من السفر بتهمة سب طليقها

قيادي في حزب الله: أخطأنا في تقدير قوة إسرائيل وحادثة "البيجر" ضربت شراين الحزب

أول قرار من النيابة ضد رجل أعمال شهير نصب على "أفشة"

ننشر أول صورة لـ هشام جوجل بعد قفزه من مكتب وكيل النيابة عقب قرار تجديد حبسه+

"داعية دينية".. آلاء عبدالعزيز تصدم الجميع وتخلع الحجاب وملابسها وتبكي: أنا مريضة

الأربعاء، 22-01-2025 01:09 م

 

وثقت مذيعة البرامج الدينية آلاء عبدالعزيز، مقطع فيديو تبكي فيه بعد خلعها الحجاب ونسيانها لابنتها، مدعية أنها تعاني من انفصام في الشخصية.

وقالت آلاء عبدالعزيز: أنتوا عارفين أنا مين، أنا آلاء عبد العزيز المذيعة الدينية الداعية الإسلامية.. أنا نمت صحيت لقيت نفسي قلعت الطرحة وبنزل بليل وبقيت واحدة تانية.. أنا مش فاكرة إني عندي بنت وبصحى الصبح مش فاكرة بنتي".

أنا المُزة

وتابعت، قائلة:"عايزة حد يلحقني ويتبنى حالتي.. أنا لي لي مش آلاء.. أنا الأصل أنا المُزة.. مذيعة دينية مين، أنا الأصل يا حلوين، ولا هخف ولا نيلة، أنا اللي جاية".

وكتبت آلاء تدوينة عبر حسابها على الفيسبوك:"جماعة أنا عاوزه أعترفلكم اعتراف أنا مريضة بجد عندي حالة انفصام شخصية وانتكاسة نوبة هوس دي مش أنا دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز اللى بتكلمكم التانية دي، أنا مش فاهمة حاجة ولازم اتعالج أنا بتدمر.. الشخصية دي بتدمرني".


إقرأ ايضا

474610205_1137232791741071_2770960147421300322_n

أخوها وعمها.. الشرطة تحرر فتاة مقيدة بالسلاسل ومحبوسة داخل منزل منذ 6 سنوات لسبب صادم

2025_1_21_23_20_19_185

مفاجاة صادمة في جريمة الأقصر التي هزت مصر

ا

تغريم فنانة شهيرة ومنعها من السفر بتهمة سب طليقها

أخبار متعلقة

ك

سبحان الهادي.. فنانة شابة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب (صور)