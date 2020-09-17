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داعية: "الولد هو اللى محتاج البنت تستره مش العكس"

مبروك عطية
مبروك عطية
الخميس، 17-09-2020 11:36 ص إيمان هاني


داعية: "الولد هو اللى محتاج البنت تستره مش العكس"
أكد  الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الزوج إذا كان يخشى نشوز زوجته، فعليه أن يعظها بالقول: "اتقى الله أني لي عليكي حق، هي دي الموعظة ".
و أضاف "عطية"، خلال ندوة بكلية دار العلوم مذاعة ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عل فضائية " إم بي سي مصر " ، قائلا :" الولد هو من يحتاج للبنت لكي تستره وليس العكس كما يعتقد البعض، وهذا واضح في قوله تعالي:" هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ".

وتابع موجها حديثه للأزواج:" أنت اللي محتاج الست عشان تسترك مش العكس ،ارشدها للمعروف بالطريقة الحسنة دون استخدام سلطة الزوج و ترديد عبارة أنا الرجل".

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