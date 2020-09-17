الخميس، 17-09-2020
11:36 ص
إيمان هاني
داعية: "الولد
هو اللى محتاج البنت تستره مش العكس"
أكد الدكتور مبروك عطية
، الأستاذ بجامعة الأزهر
، أن الزوج
إذا كان يخشى نشوز زوجته، فعليه أن يعظها بالقول: "اتقى الله أني لي عليكي حق،
هي دي الموعظة ".
و أضاف "عطية"،
خلال ندوة بكلية دار العلوم مذاعة ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عل فضائية
" إم بي سي مصر " ، قائلا :" الولد هو من يحتاج للبنت لكي تستره وليس
العكس كما يعتقد البعض، وهذا واضح في قوله تعالي:" هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ".
وتابع موجها
حديثه للأزواج:" أنت اللي محتاج الست عشان تسترك مش العكس ،ارشدها للمعروف
بالطريقة الحسنة دون استخدام سلطة الزوج و ترديد عبارة أنا الرجل".