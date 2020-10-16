داعية: الملائكة لا تكتب ما في القلوب

الجمعة، 16-10-2020
01:26 م
إيمان هاني
أكد الشيخ رمضان عبدالمعز
، الداعية الإسلامي،
أن الملائكة
لا تعرف ما في قلوب الإنسان، فالله وحده هو من يعلم ما في الصدور.
وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون،
المذاع على فضائية دي إم سي
، قائلا : "الملائكة
لا يكتبون ويدونون
إلا ما يبدر من الإنسان، ولا يكتبون ما يدور في صدر الإنسان".
وتابع :" يوم القيامة أول من تسعر
بهم النار من قرأ القرآن وملا الدنيا، وآخر جاهد في سبيل الله، وآخر من أنفق ماله،
وهذه الأعمال كتبتها الملائكة
لهم حسنات، لكن الله يعلم ما في قلوبهم فيلقي بهم في
النار".