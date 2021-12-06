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دار الإفتاء تدخل على خط جدل تصريحات صلاح عن الخمور.. ماذا قالت؟

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صلاح
Native
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الإثنين، 06-12-2021 12:33 م

دخلت دار الإفتاء على خط الجدل المثار حول تصريحات لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح بشأن شرب الخمر، بنشر بمنشورين على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.
وعندما سئل صلاح عن سبب عدم شربه للخمر، قال إنه لا يريد فعل ذلك، ولم يتمن يوما أن يشربها.
وأثارت تصريحات هداف الدوري الإنجليزي بعض الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنه لم يتطرق أبدا لوجهة النظر الدينية في المسألة.
من جهتها قالت دار الإفتاء إن “تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين”، مستشهدة بآية قرآنية وحديث نبوي.
وفي منشور ثان، قالت دار الإفتاء: “إذا كان الشرع الشريف أمرنا بعدم فعل المحرمات، التي منها شرب الخمر، فإن ذلك يحصل أيضا بترك الشيء المحرم وعدم القصد إليه، فالمسلم يخرج من عهدة النهي بتركه وعدم القصد إليه”.


 

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