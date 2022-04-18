الإثنين 18 أبريل 2022
توقيت مصر 19:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبير يكشف كارثة: تسريبات أسفل سد النهضة اوقفت الملء الثالث

زوجة بدر بانون تثير الجدل بالهجوم على حكم مباراة الأهلي والرجاء

دار الإفتاء تحذف منشور «طاعة الزوج» بعد إثارة الجدل

وفاة فنانة شهيرة بعد أداء صلاة الفجر

وفاة شاب أثناء مقلب نفذه أصدقائه برميه بكيس ماء وبيان من النيابة العامة

أول تعليق من صاحبة صورة «الحرم» التي اجتحاحت مواقع التواصل الاجتماعي

أول تعليق لـ إلهام شاهين على الهجوم المسلح على فريق عمل مسلسلها

شاهد.. تسريب مثير للجدل لـ«مرسي» والمرشد عن إبراهيم المعلم

مدرسة مسيحية تعلن إسلامها وتثير ضجة

مظاهرات واشتباكات لليوم الرابع في السويد بعد حرق نسخة من القرآن الكريم

ADS
 

دار الإفتاء تحذف منشور «طاعة الزوج» بعد إثارة الجدل

1776620_0
الافتاء
Native
Teads
الإثنين، 18-04-2022 01:43 م

كشفت دار الإفتاء عن السبب الحقيقي وراء حذفها منشوراً على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".
وأوضحت الدار، أن المنشور المحذوف، الذي كان متعلقاً بالأمور التي تنجي المرأة، وهي: إقامة الفرائض، وإحصان الفرج، وطاعة الزوج، تم حذفه بالفعل اتباعاً لمنهجية جديدة للنشر اعتمدتها الدار.
وقالت إنها اتبعت منذ فترة نهجاً جديداً في تسويق المنشورات بطريقة مختلفة، تعتمد على تشويق متابعيها حول قضية ما، وبعد ذلك تقوم بتوضيحها في منشور آخر بطريقة أوضح.
ولفتت إلى أنه بعد حذف "بوست" طاعة الزوج، تم نشر "بوست" آخر يشرح الأمر بصورة أوضح تحت عنوان "السُّنة في التعامل مع الزوجة".
وأشار إلى أن هذه الطريقة في النشر تجعل المتابعين يتفاعلون معها بشكل أكبر، وبالتالي تحقق الاستفادة المطلوبة.
ونوه بأنها تجذب الكثير من المتابعين الذين يتفاعلون مع منشورات دار الإفتاء المصرية، لتكون هناك استفادة حقيقية من النشر.
يُذكر أنه بعد نشر "البوست" المحذوف انهالت التعليقات من متابعي صفحة دار الإفتاء المصرية بين مؤيد ومعارض، وتحدَّث البعض عن أن هناك أموراً كثيرة تنجي المرأة أولى من طاعة الزوج مثل طاعة الوالدين.
 

إقرأ ايضا

download

خبير يكشف كارثة: تسريبات أسفل سد النهضة اوقفت الملء الثالث

تفسير-امرأة-تصلي-في-المنام-1

وفاة فنانة شهيرة بعد أداء صلاة الفجر

102183-10img100ec77a2783

وفاة شاب أثناء مقلب نفذه أصدقائه برميه بكيس ماء وبيان من النيابة العامة

أخبار متعلقة

Capture

ماذا قالت الإفتاء عن الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب في رمضان فقط؟