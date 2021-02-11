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دار الإفتاء: بعد غد السبت أول أيام شهر رجب

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 11-02-2021 09:01 م محمد الفايدي
قالت دار الإفتاء المصرية إنها اسنطلغت هلال شهر رجب لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا بعد غروب شمس اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخر لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا، الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت"اللإفتاء"في بيان لها: «تحققت الدار شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وعدم ثبوت رؤية هلال شهر رجب، وبذلك يكون الجمعة نهاية شهر جمادى الآخرة والسبت أول أيام شهر رجب».

من جانبه تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان،
 

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