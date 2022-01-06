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خيانة في «ليلة الدخلة».. عروس تقتل زوجها بعد ساعات من زواجهما

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الخميس، 06-01-2022 11:49 ص

شهدت محافظة الغريبة في مصر، جريمة بشعة خلال أغسطس 2020، أبطالها عروسان، وموعدها ليلة زفافهما، التي كانت من المفترض أن تكون الأسعد في حياتهما، بعدما أقدمت عروس على قتل عريسها في ليلة الزفاف، لتتحول ليلة العمر إلى كابوس مفزع راح ضحيته العريس، وسُجنت بسببه العروس.
طيلة فترة الخطوبة التي جمعت بين العروسين، لم تكن هناك خلافات تذكر بين الطرفين، "كلام رومانسي وهدايا وخروجات" كانت هي العادات التي سيطرت على علاقتهما طوال عام ونصف العام من الخطبة.

منتصف عام 2020 قرر الزوج تحديد موعد الزفاف مع أهل خطيبته للانتقال إلى عش الزوجية، وبالفعل حددوا موعد الزفاف خلال شهر أغسطس، لكن ربما فترة الخطبة لم تكن كافية كي يتعرف الشاب والفتاة على بعضهما البعض.
حفل أسري حضره أفراد أسرتي الزوج والزوجة، "رقص وغناء وضحك" لم يتوقف الزوج وزوجته رفقة الأصدقاء والأهل، دون أن يعلموا أنه سيكون المشهد السعيد الأخير قبل انتقال الزوج إلى العالم الآخر، ووقوف الزوجة خلف القضبان.

بعد 3 ساعات من الجلوس على كوشة المسرح انتقل الزوجان إلى منزل الزوجية "هنكمل حياتنا سوا لآخر العمر، ومفيش حد هيبعدنا عن بعض" كان ذلك هو العهد الذي أخذه الزوجان على بعضهما، لكن بمجرد دخول باب الشقة انقلب السحر على الساحر.

جلس الزوجان سويًا في ساعة مصارحة، حتى علمت الزوجة أن عريسها متهم في قضية اغتصاب دون أن تعلم ذلك طيلة فترة الخطبة، وأنه أخفى عنها هذه الواقعة.

دقائق معدودة وصارت العروس في حالة هياج تام، "مش مصدقة انك عملت كده.. مش هتدخل عليا ومش ممكن أكمل حياتي معاك"، لتحاول الزوجة فتح باب الشقة والذهاب إلى منزل والدها.

حاول الزوج تهدئة زوجته كي لا يسمع أحد شجارهما في يوم الزفاف ويفتضح أمرهما، لكن إصرار العروس دفعها للتشابك مع زوجها لرفضها بدء حياتها مع شخص متهم بواقعة اغتصاب.

الشجار تسبب في نشوب مشادة حادة بين الزوجين في ليلة الزفاف، قامت على إثرها العروس بتسديد طعنات إلى صدر زوجها مستخدمة قطعة زجاج، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عدد من الجيران وأفراد أسرة القتيل، أكدوا نشوب مشاجرة بين القتيل وزوجته البالغة من العمر 23 عامًا، ليلة زفافهما، "كنا سامعين صوت الخناقة من تحت بعد ما رجعوا من الفرح".

لم يكن أحد يتوقع أن تتخلص العروس من زوجها في يوم زفافهما "مفيش حد كان مصدق.. وفكرنا حد وقع واتعور" لكن بمجرد وصول سيارة الإسعاف علمنا بوفاة الزوج متأثرًا بطعنات زوجته.

وأحالت النيابة العامة ربة منزل بالغربية إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بقتل زوجها يوم الزفاف، لاكتشافها خيانةه واتهامه في قضية اغتصاب قبل زواجهما.

وأفادت التحريات وتحقيقات النيابة في أمر الإحالة أن نجدة الشرطة تلقت إخطارًا من مستشفى كفر الزيات العام تفيد وصول موظف جثة هامدة إثر تلقيه طعنات في الجسد، وبسؤال عدد من أفراد أسرة القتيل والجيران أكدوا أن مشاجرة نشبت بين القتيل وزوجته ليلة دخلتهما.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة التي اعترفت بارتكابها جريمة قتله، وقالت إنها سددت له طعنات في جسده بقطعة زجاج لرفضه السماح لها بمغادرة شقة الزوجية عقب اكتشافها اتهامه في قضية اغتصاب.
 

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