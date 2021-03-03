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«خيانة».. دينا الشربيني تثير ضجة بنشر فيديو بعد انفصالها عن الهضبة

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عمرو دياب ودينا الشربيني
 
الأربعاء، 03-03-2021 08:52 م محمد فضل - متابعات

أثارت الفنانة دينا الشربيني، ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها فيديو عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، من مسلسلها زي الشمس يتحدث عن الخيانة.
وعلقت دينا الشربيني على الفيديو قائلة " لما الخيانة تيجي من أقرب الناس"، وهو الأمر الذي حمله الجمهور على سر انفصالها عن "الهضبة" عمرو دياب، خاصة بعدما أثار الجدل مؤخرًا بظهوره في صور حميمية مع عارضة الأزياء والمذيعة إنجي كيوان.
ووصلت الخلافات بين "الشربيني" و"دياب" إلى طريق مسدود أدى إلى انفصالهما بعد سنوات من الارتباط، الأمر الذي سبب حالة صدمة لدى الجميع.
وتشارك دينا الشربيني في بطولة  مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبد العزيز، ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.



 

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