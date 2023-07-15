الأحد 16 يوليه 2023
توقيت مصر 00:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لياقة وقوة باللباس الشرعي.. فتاة في صالة جيم تثير الجدل على مواقع التواصل

خوفًا من الحبس.. ميدو يتراجع ويحذف تغريدات صادمة بعدما وصلت النائب العام

الأهلي يوقع غرامة كبيرة على محمد عبدالمنعم بسبب ما فعله في مباراة الزمالك

بعد إنذارهم.. صدمة في الأهلي قبل لقاء المقاولون العرب

الكويت تصدر بيانًا هامًا بعد فيديو الإساءة للسعودية

ماتت أثناء العلاقة في ليلة الدخلة.. عريس الدقهلية يكشف ما حدث مع عروسته

شقيق اشرف بن شرقي يفجر مفاجاة

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

بعد إعلانها طلاقها.. نسرين طافش تستمتع بعطلتها في الشانزليزيه

جنا عمرو دياب ترقص مع صديقاتها.. والجمهور يعلق

خوفًا من الحبس.. ميدو يتراجع ويحذف تغريدات صادمة بعدما وصلت النائب العام

mhmed_aziz_january_1_1_2019_january_koo_1_ibrahim_samir_koo__mido3
ميدو
السبت، 15-07-2023 11:32 م

 

تقدم كل من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه؛ لقيامه بنشر أخبار كاذبة.

 

وكان أحمد حسام ميدو قد هاجم أسامة حسني لاعب الأهلي السابق وجمال جبر رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي، عبر صفحته الشخصية على "تويتر"

 

ونشر ميدو تدوينة مهاجما نجم الأهلي مرفقا معه صورة وقال :"أسامة حسني تلميذ صفوت حجازي وواحد من أدوات الاخوان المسلمين في الرياضة المصرية حتى الآن يقول ان التاريخ يقول ان الست سنوات القادمة للاهلي !!! مثلما قال معلمك بان الاخوان سيحكمون مصر للخمسين سنه القادمة".

 

وكتب ميدو مهاجما جمال جبر  :"قريبا سأحكي لكم عن قصة جمال جبر بقيادات الأخوان المسلمين وعلاقتهم بقيادات الألتراس ".

 

وحذف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالنادى التويتات التي قام بنشرها خلال الساعات الماضية التى تجاوز فيها بحق كلا من اسامة حسني وجمال جبر.

 

وجاء قرار ميدو بحذف التويتات بعد أن تقدم كلٌ من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى معالي المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو.


إقرأ ايضا

download

لياقة وقوة باللباس الشرعي.. فتاة في صالة جيم تثير الجدل على مواقع التواصل

ا

ماتت أثناء العلاقة في ليلة الدخلة.. عريس الدقهلية يكشف ما حدث مع عروسته

fnQ_2Wxm

شقيق اشرف بن شرقي يفجر مفاجاة

أخبار متعلقة

m7Hkx-f3

تريزيجيه يفجر مفاجأة عن الفرعون محمد صلاح

9OTVumAc

خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

2116258_0

ماذا قال جوارديولا عن الأهلي بعد مشاهدة مباراة في مصر؟

D_zBfJsz

الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق بسبب عرض خليجي مغري.. تفاصيل