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خناقة على «فيسبوك» تتحول إلى جريمة قتل

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السبت، 18-12-2021 09:50 ص

لقي شاب مصرعه، على يد جاره، حيث طعنه في رقبته بزجاجة، أمس الجمعة، بسبب حدوث مناوشات كلامية بينهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطورت إلى مشاجرة في الشارع، وذلك في قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من أهالي قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لكشف تفاصيل الواقعة.
وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعي "محمود عبد الدايم- 24 سنة"، وأن مناوشات كلامية حدثت بينه وبين جاره على مواقع التواصل الاجتماعى، تطورت إلى مشاجرة في الشارع، مما أدى إلى قيام الجاني بطعن المجنى عليه بزجاجة في الرقبة.
ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بدمنهور تحت تصرف النيابة العامة.
وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم.
وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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