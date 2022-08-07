خناقة على شاب.. فتاة البحيرة تقتل صديقتها بطريقة بشعة

الأحد، 07-08-2022
02:10 م
كشفت الأجهزة الأمنية
ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة
بأرض زراعة بالبحيرة
، وضبط مرتكبة الواقعة.
البداية عندما تلقى
مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة
بالعثور على جثة فتاة
مُلقاة بإحدى
الأراضى الزراعية كائنة بدائرة المركز وبها سحاجات وخدوش ولم يعثر على ثمة متعلقات.
بالفحص تبين أن المجنى
عليها مقيمة بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء
ارتكاب الواقعة فتاة
، مقيمة بذات المركز.
عقب تقنين الإجراءات
تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة انتقاماً من المجنى
عليها لخطبتها لأحد الأشخاص كانت ترتبط به عاطفياً.
وقالت المتهمة إنها
استدرجت المجني عليها حال سيرهما بمحل الواقعة إلى طريق فرعي يمر على الأرض
الزراعية محل العثور على المجني عليها ، ولدى وصولهما قامت المتهمة بمغافلتها
والتعدي عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولت على هاتفها المحمول ولاذت بالهرب
متوجهة إلى منزلها.
وعقب وصولها لمنزلها
أخبرت والدها فأخذ منها هاتف المجنى عليها وقام بإخفائه بأرضه الزراعية، أمكن ضبط
والدها وتم العثور على الهاتف المحمول.
تم اتخاذ الإجراءات
القانونية.