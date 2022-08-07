الإثنين 08 أغسطس 2022
توقيت مصر 11:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنان لبناني شهير يتخلص من حياته برصاصة في رأسه

أول تحرك من التعلم بشأن نتيجة أبناء عائلات معروفة في الصعيد

مهندسة تقتل زوجها وتدفنه تحت السرير: قالي يا خاينة

44 شهيدًا.. مصر تنجح في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

شاهد.. مطعم إثيوبي يقدم اللحوم النيئة ورد فعل مواطن سعودي عندما تناولها

أحمد موسى ساخرًا من عمرو أديب: كان بيقعد يتنطط

مصطفى فتحي يرفض الانضمام لمعسكر فريقه للانتقال للأهلي وظهور عقبة جديدة

محامي «مبارك» ينسحب من الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

حورية فرغلي تعلن تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف: هيّ السبب

مستشار الرئيس: فرعون لم يكن مصريًا.. المصري لا يصل لهذه الدرجة من البعد عن الله

ADS
 

خناقة على شاب.. فتاة البحيرة تقتل صديقتها بطريقة بشعة

112432d92ab4ac137443adf05958f7ad
ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 07-08-2022 02:10 م

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة بأرض زراعة بالبحيرة، وضبط مرتكبة الواقعة.
البداية عندما تلقى مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة فتاة مُلقاة بإحدى الأراضى الزراعية كائنة بدائرة المركز وبها سحاجات وخدوش ولم يعثر على ثمة متعلقات.

بالفحص تبين أن المجنى عليها مقيمة بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة، مقيمة بذات المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة انتقاماً من المجنى عليها لخطبتها لأحد الأشخاص كانت ترتبط به عاطفياً.

وقالت المتهمة إنها استدرجت المجني عليها حال سيرهما بمحل الواقعة إلى طريق فرعي يمر على الأرض الزراعية محل العثور على المجني عليها ، ولدى وصولهما قامت المتهمة بمغافلتها والتعدي عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولت على هاتفها المحمول ولاذت بالهرب متوجهة إلى منزلها.

وعقب وصولها لمنزلها أخبرت والدها فأخذ منها هاتف المجنى عليها وقام بإخفائه بأرضه الزراعية، أمكن ضبط والدها وتم العثور على الهاتف المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إقرأ ايضا

download

فنان لبناني شهير يتخلص من حياته برصاصة في رأسه

images

أول تحرك من التعلم بشأن نتيجة أبناء عائلات معروفة في الصعيد

زوجة-تقتل-زوجها

مهندسة تقتل زوجها وتدفنه تحت السرير: قالي يا خاينة

أخبار متعلقة

image

واقعة مؤسفة.. الإعتداء على فتاة وخلع حجابها بجامعة المنصورة

2018_11_30_0_21_20_497

أول تعليق من توفيق عكاشة بعد ضبط نجله رفقة فتاة وبحوزتهما مخدرات

IBIbhicislkQ6Ok-8E327AHaHa

مارسا الرذيلة «أون لاين».. والنهاية صادمة!

220125-16169524000932141

لامس مناطق حساسة منها.. الحكم على متحرش اتوبيس التجمع الخامس

image

حاولت إغراق صرصور دخل أذنها أثناء نومها فكانت الكارثة

20211217205548361

هتك عرض فتاة أثناء الكشف عليها.. إخلاء سبيل طبيب شهير بكفالة مليون جنيه