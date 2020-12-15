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خناقة بين«كريمة» و مظهر شاهين:« طلق مراتك على الهواء دلوقتي»

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أحمد كريمة
 
الثلاثاء، 15-12-2020 10:00 ص المصريون

دخل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في خناقة ومشاداة كلامية عنيفة، مع مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بسبب حديث الأخير عن الطلاق الشفهى، وتأكيده على أن هذا الطلاق عرفيا وليس شرعيا، ويفكك الكثير من الأسر بالمجتمع.
من جانبه انفعل، الدكتور أحمد كريمة، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى المصرية، بسبب حديث مظهر شاهين عن عدم وقوع الطلاق الشفهي، حيث رد عليه قائلا: «يا دكتور مظهر تقدر تقول لمراتك انتى طالق على الهواء دلوقتى؟»، فرفض مظهر شاهين وبرر أن “كريمة” لم يفهم كلامه عن الطلاق الشفوي.
 

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