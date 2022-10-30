خناقة بالأسلحة البيضاء بين طلاب إعدادي وثانوي على فتاة ونقل المصابين للمستشفى

خناقة

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اندلعت خناقة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من طلاب الصف الثانوي وآخرين من طلاب الاعدادية بسبب فتاة داخل المدرسة بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وخلال اليوم الدرسي، وقعت مشادة بين طلاب الثانوية وطالبين بالمرحلة الإعدادية بسبب محاولة كلاهما اجتذاب إحدى الفتيات، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي لكن تدخل المدرسين والمشرفين ونجحوا في إخماد المعركة بين الطرفين.

فيما ترصد طلاب الثانوية للطالبين أحمد مسلم وشقيقه عمر على باب المدرسة، حيث تجهزوا بالأسلحة البيضاء بغرض الانتقام، وفور خروجهما انقضوا عليهما ضربا وطعنا فمزقا جسديهما بأكثر من 50 غرزة انتهت بهما في المستشفى فيما لاذ المتهمون بالفرار.



وقال المحامي أحمد مهران، دفاع المجني عليهما، إن والدة الطفلين حررت محضرا بالواقعة في قسم البساتين، وإن المتهمين أرادوا الانتقام من الطفلين بعدما مشادتهما داخل المدرسة.

