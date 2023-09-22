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خناقة الزمالك وبيراميدز.. عقوبات رادعة تنتظر الفريقين

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خناقة الزمالك
الجمعة، 22-09-2023 01:51 م نسمه عبد الوهاب
شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، مساء أمس الخميس، عقب نهايتها، مشادة قوية بين الجهازين الفنيين للفريقين، قبل أن يتدخل البعض لإنهاء الأزمة ليغادر الفريقين أرض الملعب.

وتعادل الزمالك وبيراميدز، 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن توقع لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوبات رادعة على الجهازين الفنيين لفريقي الزمالك وبيراميدز، بسبب اشتباكهما على الخطوط الفنية بالتزامن مع نهاية المباراة.

بركات يطالب بعقوبة رادعة على الزمالك وبيراميدز
وأكد محمد بركات عضو اتحاد الكرة، أن المشهد الذي انتهى به لقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز، غير مقبول بالمرة ويجب ألا يمر مرور الكرام.


وأضاف بركات، في تصريحات إذاعية: «قبل أن يطلق الحكم صافرته وهناك مشاجرات خارج الخطوط وللأسف تورط بها بعض أعضاء الجهاز الفني».
وشدد على ضرورة معاقبة أطراف هذه الأزمة والتدخل بقوة بالتزامن بداية الموسم لتجنب تكرار هذا الموقف.
وأكد أن هناك إيجابيات ملموسة في بداية الدوري الممتاز على رأسها تعامل الحكام مع اعتراضات اللاعبين والمدربين.

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