خمور ومخدرات على شواطئ الإسكندرية.... تفاصيل

السبت، 15-07-2023
03:01 م
أجري مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
بالإسكندرية جولات مفاجئة على الشواطئ، البالغ عددها 65 شاطئًا، تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا.
وتستهدف الجولات إحكام السيطرة والرقابة على الشواطئ وضبط أي مخالفات ومدى الالتزام بالتعليمات، خاصة في ظل الزحام والإقبال الكبير من المواطنين، معظمهم من الأسر والعائلات.
ووفقًا لبيان صادر عن السياحة والمصايف
، جرى منع العديد من رواد الشواطئ والمصطافين من الخروج بملابس البحر "مايوهات" أو بملابس غير لائقة إلى الشارع احتراما للآداب العامة بالطريق العام.
وقرر الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
إنهاء تعاقد وطرد 2 من عمال شاطئ الهانوفيل العام بعد التأكد من فرض إكرامية على الرواد، كما حقق شاطئ ابو تلات المميز 1 مخالفة تحصيل إكرامية من الرواد، وجرى إرجاع المبلغ لصاحبه وتوجيه إنذار لمستأجر الشاطئ.
ورصد المفتشون تحصيل القائمين على شاطئ هدير قيمة تذكرة الدخول 12 جنيه بدلا من 10 جنيهات وتم توجيه إنذار لمستأجر الشاطئ بتحصيل طبقا لتعليمات كراسة الشروط.
كما حقق شاطئ طاحونة المندرة مخالفة تحصيل دخول دورات المياه مقابل 2 جنيه، وجرى تحرير مذكرة ضد مستأجر الشاطئ للعرض على وكيل الوزارة.
وشملت المخالفات ضبط مواد مخدرة وكحوليات في بعض الشواطئ وإعدامها بمعرفة المفتشين أمام حائزيها وطردهم خارج الشاطئ حفاظًا على الآداب العامة.