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خمسيني وابن شقيقه يقتتلان على إقامة علاقة مع سيدة بالعياط

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السبت، 29-01-2022 04:23 م

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة القبض على مزارع ونجل شقيقه في قرية العياط بعد اشتباكهما بالأسلحة النارية، حيث عثر بحوزتهما على سلاحين ناريين.
وتبين من التحريات أن المزارع ونجل شقيقه تشاجرا بسبب التنافس على علاقة مع سيدة وأن الطرفين تبادلا إطلاق الأعيرة النارية عندما احتدم بينهما الخلاف وتعرضا لإصابات.
وأفادت تحريات المباحث أن مزارع العياط عمره 52 سنة، كان يرتبط بعلاقة مع سيدة وعندما عرف نجل شقيقه البالغ من العمر 39 سنة، حاول إقامة علاقة مع تلك السيدة ما أغضب عمه الذي تشاجر معه واستخدم الطرفان الأسلحة النارية في المشاجرة.
 تلقت الشرطة بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة وألقت القبض على الطرفين والأسلحة النارية التي كانت بحوزتهما.
وتمكنت قوة أمنية من السيطرة على الموقف في دقائق، ونجحت في إلقاء القبض على المتهمين وعثر بحوزة الأول فرد خرطوش والآخر على فرد خرطوش روسي، وبمواجهة المزارع أقر بأن نجل شقيقه اعتدى عليه بالسباب والشتائم وحاول إقامة علاقة مع سيدة كانت ترتبط به.
كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من جيران المزارع تفيد بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بينه وبين نجل شقيقه، وتبين من التحريات أن الطرفين أطلقا أعيرة نارية عدة في الهواء لإرهاب كل منهما الآخر، وأن الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف قبل أن يصاب كل منهما بالأعيرة النارية وتم اقتيادهما إلى مركز شرطة العياط وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
 

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