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خليجية شهيرة تصدم الجميع بصورة مثيرة بملابس النوم الفاضحة

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Teads
الخميس، 23-12-2021 01:23 م

أثارت عارضة الأزياء السعودية الشهيرة مودل آش، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة في صفحتها عبر خاصية الستوري، إستعرضت فيها مؤخرتها، مرتدية ملابس نوم فاضحة.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصورة منتقدين بتعليقاتهم تصرفات آش بصورها واستعراض جسدها من اجل المال.
وهذه ليست المرة الأولى، فكانت شاركت آش الجمهور مجموعة صور لها عر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بغاية الإثارة.
وإرتدت آش فستاناً باللون الأحمر قصيراً وضيقاً جداً، تميّز بقصة مغرية، تكشف عن الصدر بشكل واضح، وبدت وقد اكتسبت وزناً زائداً.
إعتبر الجمهور أن آش تعمدت إظهار صدرها، وأنها دائماً ما تنسق ملابسها بهدف الكشف عن جسمها.

 

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