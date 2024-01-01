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"خلود" تطلب الخلع: صوّرت زوجي وهو بيخوني وعندما واجهته كان رده غريبًا

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ارشيفية
الإثنين، 01-01-2024 01:35 م


أقامت "خلود. ع"، 29 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها خلع زوجها مبررة طلبها: "بيقفل المحل ويجيب ستات جوه المحل يخوني معاهم".
تروي خلود تفاصيل زواجها: تزوجت من "علي. ح"، 36 سنة- جزار،: زواجًا تقليديًا بعد ترشيحه من أحد المعارف، وبعد التعارف وجدته ذو خلق وميسور ماديًا، فوافقت على الزواج منه بعد سنة خطبة.
تضيف "خلود": عشنا في سعادة زوجية حتى توفي والده وأصبح هو الوريث الوحيد لمحلاته بالكامل، وانشغل حينها بالنزول والعمل ومباشرة المحلات، حتى تحدثت معه عن قضاء بعض الوقت بالمنزل، وخلال هذه الفترة رزقنا الله بطفل.
تشكو الزوجة: "تدريجيًا لم يعد زوجي كما كان حتى ترك المنزل بالكامل وعاد ليعيش بمنزل أسرته رفقة والدته، مبررًا ذلك بمرض والدته. وذات يوم بقيت معه بمنزل أسرته، وبعد ساعات وجدت زوجي يقوم بفتح المحل المغلق ويتسلل بداخله ثم يقوم بغلقه من الداخل، وبعد ساعة تقريبًا خرج ومعه سيدة كانت بالداخل حينها لم أفعل شئ حتى لاحظت تكرر الأمر لمدة شهر كامل".
تواصل الزوجة: واجهته بالفيديوهات التي قمت بتصويرها خلال دخوله وخروجه لكنه أنكر ذلك، ورد قائلاً: "دي ستات بتنضف المحل"، مباشرة طالبته بالطلاق لكنه رفض وتهرب ولم يتحدث معي لمدة شهرين، فلم يكن أمامي حل سوى المحاكم للابتعاد عن تلك الشخصية.
تختتم: بالفعل لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقمت دعوى خلع حملت رقم 1734 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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