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خلف الحبتور يفجر مفاجأة عن نيته شراء نادي الزمالك

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خلف الحبتور يفجر مفاجأة عن نيته شراء نادي الزمالك

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خلف الحبتور
الثلاثاء، 18-07-2023 01:56 م


رد رجل الأعمال الإماراتي، الملياردير خلف بن أحمد الحبتور، رسميا على أنباء استحواذه على نادي الزمالك لكرة القدم.

وقال رجل الأعمال خلف الحبتور في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": ‏لاحظت في الآونة الأخير تداول أخبار في مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقدمي بطلب شراء نادي الزمالك المصري، ولاحظت أيضا أن هذه الأخبار انتشرت بشكل واسع جدا، ويتم تحديثها وترويجها بشكل متصاعد ومستمر، الأمر الذي جعلني ملزما بتوضيح ذلك لجميع المهتمين.

 

وتابع رجل الأعمال: ‏بداية فأني أكن كل احترام وحب وتقدير لجمهورية مصر العربية، وحكومتها وجميع مؤسساتها، وشعبها الطيب، وأحب أيضا الرياضة والرياضيين، ولست منحازا أو متعصبا لأي نادي دونا عن الآخر، لكني لا أنوي شراء نادي الزمالك، ولم أتقدم بأي طلب من هذا النوع، بل ولا أنوي شراء أي ناد رياضي في أي مكان آخر في العالم.

 

وأوضح خلف الحبتور: بكل بساطة فإن كرة القدم ليست من أولوياتي ولا اهتماماتي، ولا أدعي أني خبير بخباياها ومتمكن من تطويرها، وأنا كرجل أعمال ومستثمر لا أفضل أبدا الاستثمار إلا في المجالات التي أعشقها وأرغب بها، والتي امتلك القدرة على تنميتها وتطويرها ورفع كفاءتها.

وأضاف رجل الأعمال: ‏شخصيا أحب الرياضة، ومغرم بلعبة التنس الأرضي، وقمت بتنظيم ورعاية بطولات عالمية في هذه اللعبة التي ما زلت احرص على ممارستها، أما علاقتي بكرة القدم فهي علاقة سطحية جدا، لذا فلا يوجد حاليًا ما يجعلني أفكر في دخول عالم الاستثمار في مجال كرة القدم، فهذا عالم له أهله ومستثمروه وخبراؤه الذين يفقهون فيه أكثر مني.

 

‏وأكمل خلف الحبتور: وفي الختام أحب أن أنوه بأنه تربطني علاقة طيبة وجيدة بالمسؤولين في العديد من الأندية المصرية من بينها الزمالك والأهلي وبقية الأندية، وسأظل محافظًا على هذه العلاقة الطيبة دائمًا وأبدًا، وأشكر كل من تواصل واهتم ونشر هذا الخبر سواء بحسن نية أو من محبتهم وحسن ظنهم بي.. والله ولي التوفيق".

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