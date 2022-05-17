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خلع ملابسها بالكامل وفعل جريمته.. ضبط ممرض تقمص دور طبيب وهتك عرض مريضة

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الثلاثاء، 17-05-2022 02:03 م

تقمص ممرض يبلغ من العمر 20 عامًا دور الطبيب في أحد المستشفيات بدائرة قسم العجوزة، عندما زاغت زوجة شابة تبلغ 18 عامًا في عينيه وقرر إجراء الكشف عليها قبل أن يهتك عرضها.
عانت الزوجة الشابة من آلام طول الليل لتذهب إلى المستشفى، فقرر الممرض القيام بدور الطبيب وطالبها بالكشف عليها لإجراء آشعة "إيكو".
بثقة وهدوء يحسد عليهما، طلب الممرض من المريضة الجلوس على السرير خلف ستار؛ لبدء الفحص الطبي قبل أن ينتقل للمرحة الثانية من خطته.
وضع الممرض "جيل" خاص بالآشعة على جسد المريضة ليتحسس الجزء العلوي قبل أن يزف لها الخبر السار "إنت حامل ولازم أكشف عليكي نساء".
طلب الممرض العشريني من ضحيته خلع ملابسها بالكامل ليكمل ما بدأه منذ دقائق -بتحسس أماكن عفتها- لينصرف بعدها بدعوى توجهه إلى المكان المخصص لطباعة التقرير الخاص بالآشعة.
لم تكد ترتدي المريضة ملابسها حتى فوجئت بدخول شخص آخر يرتدي بالطو أبيض طلب منها الجلوس على سرير الكشف لبدء الفحص الطبي لتخبره "آمال اللي كشف عليا من شوية مين؟" فجاءت الإجابة صادمة "دا الممرض".
مع انتهاء الفصل الكاشف في الواقعة، وردت معلومات للرائد حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة حول تحرش أحد أفراد طاقم التمريض بمريضة في أثناء الكشف عليها.
توجيهات سريعة من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، بسرعة الانتقال إلى المستشفى محل الواقعة، وسماع أقوال الضحية وتفريغ كاميرات المراقبة.

تحريات ضباط وحدة مباحث العجوزة أكدت صحة المعلومات، وتمكن الرائد حسام العباسي ومعاونه الرائد أحمد فاروق من ضبط المشكو في حقه الذي أقر بفعلته "الشيطان شاطر".

اصطحبت مأمورية المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.
 

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