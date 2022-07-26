خلال بث مباشر.. سطو مسلح على كنيسة والكاميرات توثق الواقعة كاملة

الثلاثاء، 26-07-2022
09:03 ص
وثق مقطع فيديو قيام 3
لصوص بالسطو على إحدى الكنائس في حي بروكلين بمدينة نيويورك، وذلك خلال بث مباشر
.
وأظهر الفيديو الذي
وثقته كاميرات المراقبة الموجودة في الكنيسة
عملية السطو حيث كان القس يقف على
منصة ويتحدث، فيما دخل إلى القاعة المسلحون الذين يرتدون ملابس سوداء وأغطية للرأس.
وأبان الفيديو القس
وهو ينبطح على الأرض بمجرد دخول اللصوص ، الذين سرقوا "كمية كبيرة من
المجوهرات"، الخاصة بالقس وبعض الحضور وبلغ إجمالي المسروقات 400,000 دولار
يعادل 1.5 مليون ريال.
ولاذ المسلحون بالفرار
فيما تكثف الشرطة الأمريكية البحث عنهم وضبطهم.
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