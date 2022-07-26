الثلاثاء 26 يوليه 2022
توقيت مصر 10:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. الأهلي يعلن خروج 8 لاعبين من الموسم قبل مواجهة المقاصة

هيدي كرم بتصريحات صادمة.. هل تُشجع على الزنا؟

خلا بث مباشر.. سطو مسلح على كنيسة والكاميرات توثق الواقعة كاملة

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين فتاة والشرطة الأمريكية داخل مطار

مكالمة مُسجلة بين شيماء جمال وزوجها تفجر صدمة عن علاقاته الجنسية بالستات العواجيز

رسميًا.. أشرف بن شرقي يوقع للأهلي

طبيبة تخلع زوجها: بتاع رجالة وبيجبر السواق بتاعه على ممارسة الشذوذ!

سعر الدولار يقفز لأعلى سعر أمام الجنيه منذ 6 سنوات

وزير التعليم: تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في جميع المدارس الحكومية

عمرو أديب يعلن التقاعد واعتزال الإعلام: أخري هذا الموعد

ADS
 

خلال بث مباشر.. سطو مسلح على كنيسة والكاميرات توثق الواقعة كاملة

download
ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 26-07-2022 09:03 ص


وثق مقطع فيديو قيام 3 لصوص بالسطو على إحدى الكنائس في حي بروكلين بمدينة نيويورك، وذلك خلال بث مباشر.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة الموجودة في الكنيسة عملية السطو حيث كان القس يقف على منصة ويتحدث، فيما دخل إلى القاعة المسلحون الذين يرتدون ملابس سوداء وأغطية للرأس.

وأبان الفيديو القس وهو ينبطح على الأرض بمجرد دخول اللصوص ، الذين سرقوا "كمية كبيرة من المجوهرات"، الخاصة بالقس وبعض الحضور وبلغ إجمالي المسروقات 400,000 دولار يعادل 1.5 مليون ريال.

ولاذ المسلحون بالفرار فيما تكثف الشرطة الأمريكية البحث عنهم وضبطهم.
اضغط هنا وشاهد الفيديو:
 

إقرأ ايضا

95073-هيدى-كرم-وابنها-(2)

هيدي كرم بتصريحات صادمة.. هل تُشجع على الزنا؟

20-07-22-150527544

مكالمة مُسجلة بين شيماء جمال وزوجها تفجر صدمة عن علاقاته الجنسية بالستات العواجيز

2019_7_3_15_44_15_312

طبيبة تخلع زوجها: بتاع رجالة وبيجبر السواق بتاعه على ممارسة الشذوذ!

أخبار متعلقة

9999123762

بعد 40 عامًا.. القبض على رجل مُسن يقتل النساء بعد معاشرتهن جنسيًا

download

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على إلهان عمر ورشيدة طليب.. تعرف على السبب

تنزيل

حمل فتاتين في السجن من مسجونة متحولة جنسيًا

khaled.aljarah.140617-750x470

الكويت تقاضي وزير دفاعها السابق في أمريكا