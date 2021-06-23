خلال أيام.. رفع أسعار البنزين

الأربعاء، 23-06-2021
09:05 م
تعقد
لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها الثالث هذا العام مطلع الشهر المقبل
بعد أن رفع
ت أسعار البنزين
25 قرشاً للتر خلال اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، بينما
ثبتت أسعار السولار
.
ويتوقع
الخبراء أن تصدر الحكومة
قرارًا برفع أسعار البنزين
، بعد تزايد الأسعار العالمية.
حيث
شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا، حيث صعد مزيج “برنت” فوق مستوى
76 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.
وبحلول
الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 76.02 دولار للبرميل
بزيادة نسبتها 1.62% عن سعر الإغلاق السابق.
كما
تم تداول عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 73.73 دولار للبرميل بزيادة نسبتها
1.21% عن سعر التسوية السابق، بحسب “تاس + بلومبرغ”.
ويأتي
الارتفاع مدعوما بتوقعات بتعافي الطلب على الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام
في الولايات المتحدة.