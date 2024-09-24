خلاف التحرش.. التحقيقات تكشف مفاجأة عن صلاح التيجاني





كشفت التحقيقات عن مشكلة جديدة تواجه الشيخ الصوفي صلاح الدين التيجاني، المتهم بالتحرش بفتاة، حيث تبين أنه قدم معلومات مغلوطة حول شهاداته العلمية، مدعيًا الحصول على الأستاذية في جراحة العظام.

وأظهرت التحقيقات أن التيجاني مسجل في نقابة الأطباء المصريين كممارس عام فقط، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الطب، دون أي درجات علمية أخرى تخوله ممارسة تخصص جراحة العظام.

وجاء ذلك رغم تصريحاته السابقة بأنه خريج كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1982 وحاصل على ماجستير ودكتوراه في جراحة العظام.

ويذكر أن النيابة أخلت سبيل التيجاني بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، بعد جلسة تحقيق استمرت حوالي 18 ساعة، حيث استمعت إلى أقواله في اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات عبر إرسال صور ورسائل مخلة لها.