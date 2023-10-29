الإثنين 30 أكتوبر 2023
توقيت مصر 01:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

قتل شابين.. القضاء الكويتي يصدر حكمه ضد فاطمة المؤمن

منى فاروق تتعرض للاعتداء من "صديق سابق" وتلجأ للشرطة: أنا محترمة جدًا

خلافات كبيرة.. سبب استبعاد إمام عاشور من مبارايات الأهلي

قناة إسرائيلية تهاجم محمد رمضان.. والفنان يرد: اسمي في المسلسل القادم أبوعبيدة

تعليق مفاجئ من "السيسي" على ارتفاع الأسعار

أول رد فعل من إسرائيل بعدما وصفها أردوغان بأنها "مجرمة حرب"

مصر تكشف شرط إسرائيل الذي يمنع دخول المساعدات لغزة

إيران تهدد إسرائيل: توقفي وإلا فالأصابع على الزناد

"الأسلحة على الأرض".. قيادي بحماس يفجر مفاجأة عن ما حدث في التوغل البري لغزة

خلافات كبيرة.. سبب استبعاد إمام عاشور من مبارايات الأهلي

IMG-20231029-WA0005
إمام عاشور
الأحد، 29-10-2023 01:23 م


كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة قوية في العلاقة بين إمام عاشور وكولر المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرا إلي أن استبعاده ليس بسبب الإصابة.
وقال سيف زاهر: إمام عاشور ليس مصابا ولكن هناك خلاف قوي مع كولر، ولن استطيع الحديث عنه حاليا قبل المباراة المهمة أمام فريق صن داونز، ولكن أتمني الكلام يطلع غير صحيح.
وأضاف: الموضوع كبير بين إمام عاشور وكولر وسيكون هناك حديث مطول عن الأزمة لكن بعد المباراة المهمة أمام صن دوانز.
وأكمل: يجب أن يكون كهربا قدوة لـ إمام عاشور.
يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر اليوم الأحد في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الأول من نوفمبر المقبل.
القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب افريقي
أعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

إقرأ ايضا

IMG-20231029-WA0004

قتل شابين.. القضاء الكويتي يصدر حكمه ضد فاطمة المؤمن

IMG-20231029-WA0002

منى فاروق تتعرض للاعتداء من "صديق سابق" وتلجأ للشرطة: أنا محترمة جدًا

IMG-20231029-WA0001

قناة إسرائيلية تهاجم محمد رمضان.. والفنان يرد: اسمي في المسلسل القادم أبوعبيدة