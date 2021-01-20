الأربعاء 20 يناير 2021
توقيت مصر 19:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السبب الصادم.. العنود عبدالله تتصدر الترند في السعودية بعد خلع الحجاب

زوجة خالد سامي تفجر مفاجأة عن حالته: الطبيب استغرب ما حدث

خفايا وأسرار عن حفلة التورتة الجنسية بنادي الجزيرة.. فيديو

بالصور والفيديو.. انفجار ضخم يهز العاصمة الإسبانية مدريد

شوبير يوجه اتهامًا خطيرًا لـ«موسيماني»

بناء على طلب الرئيس.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

فيديوهات وعلاقات محرمة.. المتهم بتعرية ابنته في الشارع يفجر مفاجآت

شاهد.. صورة نادرة لحظة وصول الملك سعود إلي فيينا

«ستاندرد تشارترد»: مصر بين أكبر ١٠ اقتصاديات والسابعة عالميا

مصر توقع مذكرتين مع قطر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

ADS
 

خفايا وأسرار عن حفلة التورتة الجنسية بنادي الجزيرة.. فيديو

نادي الجزيرة
نادي الجزيرة
 
الأربعاء، 20-01-2021 06:16 م محمد الفايدي
 قال المفكر والكاتب الصحفي محمود سلطان إن حفلة التورتة الجنسية بنادي الجزيرة تخفي ورائها العديد من الأسرار والملابسات الغريبة محللا بشكل مختلف أسباب الضجة الكبيرة التي احدثها الفيديو المنتشر على مواقع التواصل.
وحاول سلطان بطريقة شيقة ومعلومات جديدة الإجابة على هذا السؤال: ما الذي دفعهن إلى مثل هذا الانحراف السلوكي؟!

ومن خلال أحدث فيديو له على قناته بألـ"يوتيوب" أضاء المساحات المظلمة في واقعة حفل في نادي الجزيرة أقامته سيدات مجتمع بينهن أساتذة بالجامعات، قدمن فيه لضيوفهن حلويات على شكل "الأعضاء التناسلية للرجل".


 

إقرأ ايضا

Capture

السبب صادم.. العنود عبدالله تتصدر الترند في السعودية بعد خلع الحجاب

lfnn_khld_smy_fy_lmstshf

زوجة خالد سامي تفجر مفاجأة عن حالته: الطبيب استغرب ما حدث

صور من الحادث

بالصور والفيديو.. انفجار ضخم يهز العاصمة الإسبانية مدريد