خطيب «كيم كارداشيان الإفريقية» يترشح للرئاسة

الثلاثاء، 29-09-2020
07:24 م
فتحي مجدي
كشف الموسيقار جراند بي
، أنه يخطط للترشح لمنصب رئيس غينيا
, وأن خطيبته عارضة الأزياء الإيفوارية يودوكسي ياو تدير حملته.
وُلد جراند بي، واسمه الحقيقي موسى سانديانا كابا، مصابًا بمرض الشيخوخة المبكرة، وهو اضطراب وراثي نادر للغاية أثر على شكله البدني.
وفي الشهر الماضي، احتفل بخطبته على عارضة الأزياء الإيفوارية يودوكسي ياو، لكن هناك من شكك في جدية خطوبتهما، واعتبرها "حيلة تسويقية" من خلال الزعم بأن "الحجم لا يهم".
وكتب جراند بي عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "أعلن ترشيحي للانتخابات الرئاسية لعام 2020 في غينيا
. بارك الله غينيا
".
وقالت خطيبته ياو على "فيسبوك": "سأكون في غينيا
مع زوجي (المستقبلي) جراند بي، الرئيس المقبل لغينيا
. سأدير حملته"، وفق صحيفة "ديلي ستار".
وفقًا لـ (Culture Ebene)، فقد كان عامًا رائعًا لـ جراند بي، الذي أعلن في مايو أن شركة إنتاج أمريكية كبيرة اتصلت به لتصوير ول فيلمين بين العاصمة الغينية كوناكري ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة.
وكان لدى ياو أيضًا طموحات سياسية خاصة بها في موطنها الأصلي ساحل العاج، ومع ذلك، تم رفض ترشيحها.
وقالت على "إنستجرام": "الدعم الكامل لزوجي جراند بي، الرئيس المستقبلي لجمهورية غينيا
. رُفض ترشيحي للانتخابات الرئاسية لكوت ديفوار، لكنني لا أشعر باليأس. أراكم في عام 2025 لترشيحي".
وتابعت: "حتى لو لم أكن رئيسًا لكوت ديفوار، يمكنني أن أكون السيدة الأولى لغينيا
. أنا أؤمن بذلك".
وقبل أيام قليلة، أكد ألفا كوندي، الرئيس الحالي لغينيا
، ترشيحه لولاية ثالثة، مما يعني أنه من المحتمل أن يواجه جراند بي في الانتخابات الشهر المقبل.
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يتزوج جراند بي من ياو، التي يطلق عليها اسم "كيم كارداشيان
الإيفوارية"، في يناير من العام المقبل.
لكن في منشور آخر مؤخرًا، بدا أن ياو تحذر خطيبها للتوقف عن تقبيل المعجبات. وعلقت على صورة لهما: "خطيبي بي، تدعي أنك تريدني زوجتك، لكنك دائمًا ما تقبّل معجبيك على فمك. بهذا قد يرفض والداي الزواج. اسحب نفسك معًا لأنني أعرف أنك تحبني".