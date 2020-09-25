خطيب المسجد الحرام: مفارق الجماعة وجبت له النار

قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله الجهني إن يد الله
على الجماعة , ومن شذّ شذَّ في النار داعيا إلى الإيمان بالقضاء والتوكل على الله والصبر
على البلاء وشكر الله على النعماء.
وأوصى في خطبة الجمعة اليوم بالحرم المكي بتقوى الله عزّ
وجلّ في السر والعلن , وبشكره على آلائه ونعمه , فبالشكر تزاد النعم وتدفع النقم.
وأوضح الجهني أن من التحدث بنعم الله ما منّ الله به على
هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد والوحدة والأمن والاستقرار وخدمة الحرمين الشريفين
وقاصديهما والاهتمام بقضايا المسلمين والمواقف الإنسانية الخيرة وتحقيق السلم العالمي
منذ تأسيسها إلى هذا العصر الزاهر.
وتابع قائلا: إن هذا مما يوجب شكر النعم والحفاظ على أمنها
واستقرارها ومكتسباتها وتحقيق الوحدة الدينية واللحمة الوطنية والبيعة الشرعية ولزوم
الجماعة والإمامة والسمع والطاعة والدعاء لولاة أمرها بالتوفيق والسداد.