خطوة مفاجئة من شيرين تجاه والد حسام حبيب

الخميس، 17-11-2022
12:11 م
في تطور جديد ينبئ عن فصل جديد في علاقة شيرين
عبدالوهاب بوالد زوجها حسام
حبيب، تنازلت شيرين
عن بلاغها ضده.
وقام محامي شيرين
عبدالوهاب بالتنازل أمام نيابة شرق القاهرة عن البلاغ
المقدم ضد والد حسام حبيب
.
وتضمن البلاغ الذي قدمته شيرين
وقائع سب وقذف من والد حسام حبيب
في حقها
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي.
وتقدم المحامي بالتنازل أمام النيابة وأعلن الصلح في الواقعة.
وكانت شيرين
عبدالوهاب قد أعلنت قبل أيام عودتها إلى حسام حبيب
وعقد
قرانهما من جديد، مؤكدة أنها قررت بدء حياة جديدة خالية من المشكلات والأزمات.