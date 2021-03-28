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خطوة انتظرها الكويتيون 20 عاما تتحقق

الأرشيف الكويتي في العراق
الأرشيف الكويتي في العراقالكويت
 
الأحد، 28-03-2021 09:41 م الطيب حسين
تحققت خطوة انتظرها الشعب الكويتي 20 عاما إثر الغزو العراقي لبلادهم عام 1990.

جاء هذا بعد أن تسلمت وزارة الخارجية الكويتية اليوم من العراق الدفعة الثالثة من الممتلكات والأرشيف الكويتي التي تم الاستيلاء عليها إبان غزو صدام حسين للكويت.

وحضر مراسم التسليم التي تمت في معهد "سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي" مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية السفير ناصر الهين ووكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية السفير الدكتور قحطان الجنابي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ ووكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية سعود الخالدي.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية في تصريح للصحفيين خلال مراسم التسليم إن هذه الخطوة الايجابية تأتي ضمن التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتحرير الكويت ومنها قرار رقم 2107.

وأكد أن هذه الخطوة تدفع إلى المزيد من الخطوات في سبيل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، معربا عن ترحيب دولة الكويت بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستكمال تسليم كافة الممتلكات والأرشيف الكويتي.

وأوضح أن الدفعة الثالثة تضم ممتلكات وأرشيفا وبعض الأجهزة الخاصة بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت.

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية قحطان الجنابي حرص حكومة وشعب العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع الكويت.

واعتبر الجنابي أن الخطوة التي تمت اليوم من الخطوات الجادة في تقريب العلاقات بين البلدين.

وجدد التأكيد على حرص العراق لتذليل كل الصعاب لإعادة العلاقات إلى طبيعتها والانطلاق إلى علاقات جديدة متميزة يطمحون من خلالها إلى تفعيل التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.




 

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