خطوات بسيطة تجعلك تحصل على الـ 500 جنيه المنحة

الخميس، 08-10-2020
12:23 م
المصريون
فتحت
وزارة القوى العاملة
، باب تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية، على المنحة الرئاسية
للعمالة غيير المنتظمة، اليوم، عبر رابط الموقع الإلكتروني للوزارة اضغط هنا،
والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.
ويصرف
نحو 1.6 مليون مواطن استفاد من منحة العمالة غير المنتظمة، خلال الـ3 أشهر التي
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بها سابقا، والتي تقدر بـ 500 جنيه شهريا.
ووصلت
رسائل نصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تدعوهم لتحديث بياناتهم والتسجيل من
اليوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 أكتوبر كحد أقصى.
وكانت
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أعلنت مد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر
أخرى في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة
فيروس كورونا.
ويمكن
التسجيل وتحديث البيانات عبر موقع وزارة القوى العاملة
، من خلال الضغط على هذا
الرابط ، أو الرابط .
وهناك خطوات يجب
اتباعها للحصول على منحة الـ 500 جنيه:
1-
تسجيل الدخول عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة
.
2-
اتباع الخطوات المطلوبة بالضغط على زر "التقديم".
3-
كتابة البيانات كاملة (الاسم رباعي - الرقم القومي - رقم التليفون المحمول -
المؤهل الدراسي).
4-
حالة العمل "مستمرة أم متوقفة".
5-
اسم المحافظة المقيم بها العامل.
6-
الضغط على إرسال الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.
ووجه
الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى
نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد
في محافظة القليوبية.