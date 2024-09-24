



فتاة تدعي تعرضها إلى محاولة خطف، واعتداء، من قبل سائق أسكوتر إندرايف، حيث تداولت عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل ما حدث لها.

ادعت، أميرة جمال، 22 سنة، أنها تعرضت للاعتداء من قبل سائق إندريف، حيث فوجئت أن السائق قد قام بإلغاء الرحلة، بل وغير مساره إلى حدائق القبة، بدلاً من مسارها الصحيح.

تفاصيل خطف سائق إن درايف لفتاة

قالت أميرة، أنها ما إن بدأت الرحلة، وبدأ السائق يخبرها أنه يعرفها، وأنه صديق قديم لها من الجامعة، ولكنها لم تتعرف إليه، ثم أجبرها على الركوب معه على الاسكوتر، وسرق حقيبتها، وحاول كسر هاتفها الخاص.

بحسب ادعاءات أميرة، تستكمل، أن السائق قام بخطفها إلى شقة بحدائق القبة، وتعدى عليها بالضرب، وتحرش بها، بل وحاول الاعتداء عليها.

بحسب ما تدعيه أميرة، فهي مضيفة طيران، وحاول السائق أن يقنعها أنه كان زميل لها بالجامعة، وحاول مراراً أن يتحدث إليها أثناء فترة الجامعة، لكنه لم يجد الفرصة.

تضيف أميرة: «فوجئت إنه خطفني وحبسني في شقته من الساعة 7 لـ 10 الصبح، ولما تعبت نزلني الصيدلية اللي تحت بيته، وأول ما دخلت الصيدلية قولتهم دا خطفني اطلبوا الشرطة، وعملت له إمبارح محضر تحرش وعدم تعرض، ولكن هو لسه بيهددني».

ماذا قال سائق إندريف المتهم بخطف فتاة الأسكوتر؟

بحسب ما قاله سائق تطبيق إندرايف، حسين هشام، رداً على اتهامات أميرة له بالخطف والتحرش، أن طلب التوصيل قد بدأ في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة، وكانت وجهته مدينة نصر، وأثناء الرحلة تحدثت معه أميرة، وطلبت منه تسجيل رقمها، وأخبرته إنه يمكنه الاتصال بها حين يريد.

واستكمل هشام، أن الفتاة تحدثت معه عن نفسها، وسألته عن دراسته، وانتهت الرحلة بالفعل ووصلت إلى وجهتها بمدينة نصر، لكن عاودت أميرة الاتصال به في تمام الساعة الثالثة صباحاً، وطلبت منه أن يأتي ليأخذها إلى سقارة، وحين رفض، ألحت عليه، فوافق.

يؤكد هشام على أن محادثته مع أميرة ما زالت على هاتفه، وحين ذهب لأخذها من مدينة نصر، طلبت منه أن يذهبا إلى شقة في حدائق القبة، وظلا هناك حتى الصباح، حيث تحدثت إلى صديق لها لأخذها من حدائق القبة، بل وارسلت له موقع الشقة.

من ناحية أخرى، يؤكد حسين هشام، أنه فوجئ بمنشورات أميرة عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وما أن علمت أنها ستعرض على النيابة باكر، قررت أن تتنازل عن المحضر، لكنها لم تتوقف عن تداول صوري عبر حساباتها.