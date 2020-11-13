الجمعة 13 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

تصريح غريب من أردوغان حول التدخين

الحكومة تفاجئ "محمد صلاح" بما لم يخطر له على بال

بعد غياب طويل.. عائض القرني يظهر ويخرج بهذه التصريحات

بوتين : روسيا تمر بتجربة قاسية

انتظام عواد بالتدريبات الجماعية بالزمالك

رسالة من "الغندور" لـ عدلى القيعي

ضبط مصنع لترويج الخمور في مكة

اختبار طبي لمحمود وحيد بمران الأهلي

دراسة: اكتشفي زوجك الخائن بهذه الطريقة

ADS
 

خطر كورونا يدفع الأزهر لإطلاق حملة تحذر منه

الشيخ سيد زايد، أحد علماء الأزهر الشريف
الازهر
 
الجمعة، 13-11-2020 05:40 م أحمد سالم
أطلقت واعظات الأزهر الشريف حملة إلكترونية للتحذير من مخاطر كورونا وطرق مواجهتها وذلك فى إطار حملة مجمع البحوث الإسلامية بعنوان " أمانك فى التزامك ".

حيث بدأت واعظات الأزهر تنظيم مجموعة من اللقاءات الإلكترونية اليوم لتوعية الناس خاصة من السيدات والفتيات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك بعد الإعلان عن بدء زيادة أعداد المصابين مؤخرًا.

تأتي تلك اللقاءات الافتراضية التي يتم تنظيمها بدءًا من ظهر اليوم عبر المنصات الإلكترونية ، وبث فيديوهات ورسايل إلكترونية وحلقات عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمجمع حول أهمية إتباع الإجراءات الصحية التى أكدت عليها وزارة الصحة مؤخرا .
 

إقرأ ايضا

وزير الاوقاف

الأوقاف تعلن موعد انتخابات نقابة القراء

محمد صلاح

مفاجأة.. إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

220434

شوقي غريب: تجربة كوريا الجنوبية مفيدة

أخبار متعلقة

أول مصاب بفيروس " كورونا" في بريطانيا

وزير الصحة الأسبق يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

كورونا الإمارات

تفاصيل إنتاج لقاح عالمي يعالج كورونا

فيروس كورونا

خبير أوبئة يحذر من تفشي "كورونا" في نوفمبر

الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلق على ارتفاع إصابات كورونا بمصر

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

"لجنة المكافحة": أجرينا تعديلات في البرتوكول العلاجي لـ كورونا