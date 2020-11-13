خطر كورونا يدفع الأزهر لإطلاق حملة تحذر منه

الجمعة، 13-11-2020
05:40 م
أحمد سالم
أطلقت واعظات الأزهر
الشريف حملة إلكترونية للتحذير من مخاطر كورونا
وطرق مواجهتها وذلك فى إطار حملة مجمع البحوث الإسلامية بعنوان " أمانك فى التزامك ".
حيث بدأت واعظات الأزهر
تنظيم مجموعة من اللقاءات الإلكترونية اليوم لتوعية الناس خاصة من السيدات والفتيات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك بعد الإعلان عن بدء زيادة أعداد المصابين مؤخرًا.
تأتي تلك اللقاءات الافتراضية التي يتم تنظيمها بدءًا من ظهر اليوم عبر المنصات الإلكترونية ، وبث فيديوهات ورسايل إلكترونية وحلقات عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمجمع حول أهمية إتباع الإجراءات الصحية التى أكدت عليها وزارة الصحة مؤخرا .